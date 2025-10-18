«كتاب» تضيء على تجربة شاعر جُزر الخالدات

سلّطت مجلة «كتاب» الضوء على تجربة شاعر جُزر الخالدات، أندريس سانشيث روباينا، الذي يُعدّ واحداً من أعلام الشعر في إسبانيا، موضحة الأثر العميق لحياته في الجزر التي ينتمي إليها، في تشكيل شعريته المختلفة.

ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب ثلاثة حوارات مع كل من الشاعر التونسي منصف المزغني، والشاعر والمسرحي البرتغالي تابي جواو بيدرو، والروائي والشاعر والمؤلف الموسيقي التشادي، كار كاس سون، الذي يرى أنّ الكتّاب الأفارقة والعرب يتشاركون في النضالات، مشيراً إلى أثر الثقافة العربية في كتاباته، وواصفاً اللغة بأنها «فضاء للّقاء، لا لترسيم الحدود». وتضمن عدد أكتوبر من المجلة التي تصدر تحت شعار «جسر ثقافيّ من الشارقة إلى القارّات» موضوعات عدة، من بينها مقالات ودراسات وأخبار إصدارات جديدة، ومراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والبلغارية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية.