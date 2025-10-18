«الشارقة الدولي للكتاب 2025».. علوم وإدهاش في عروض مسرحية

تشهد الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل، تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، سلسلة من العروض والمسرحيات التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والمعرفة، من أبرزها مسرحية «الخشيشة» وعرض «مختبر العلوم 360°»، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة التي تضيف بعداً ثقافياً وفنياً إلى تجربة الزوار.

وتأخذ المسرحية العائلية «الخشيشة» (Hide and Seek)، الأطفال في رحلة خيالية ممتعة داخل مصنع تكنولوجي حديث يَعِدُ بتحقيق أحلام الصغار.

ومن خلال قصة ثلاث فتيات حالمات يدخلن هذا المصنع المملوء بالمفاجآت والتجارب المستقبلية، تطرح المسرحية فكرة أن الأحلام لا تتحقق بسهولة، بل تتطلب الإصرار والعمل الجماعي والصدق والمسؤولية، في حين يأخذ المتخصص في العروض الكيميائية عبدالله عنان الجمهور في تجربة علمية شائقة من خلال عرض «مختبر العلوم 360°» الذي يحوّل خشبة المسرح إلى مختبر تفاعلي.

يشهد العرض سلسلة من التجارب العلمية الحية والمؤثرات الكيميائية، مقدماً للزوار تجربة تعليمية فريدة تثير الفضول وتقرّب مفاهيم العلوم بطريقة ممتعة وشائقة.

كما يقدّم فريق The Dunk Masters العالمي عرضاً حركياً يجمع بين مهارات كرة السلة والاستعراضات البهلوانية والأزياء التنكرية. ويُعدّ الفريق، الحاصل على لقب بطل العالم مرتين والمسجَّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من أبرز الفرق المتخصصة في هذا النوع من العروض الرياضية الاستعراضية التي تمزج بين اللياقة والإبهار البصري.

وفي عرضٍ بصري بعنوان «أصداء الأذرع المتمايلة»، تقدّم فرقة بلاك ويدو استعراضاً فنيّاً تتشابك فيه الحركات بانسجامٍ مذهل لتصنع وهماً بصرياً يحوّل المسرح إلى لوحةٍ حيّة تتفتح فيها الأذرع كالأزهار، في حين يقدّم أعضاء فرقة «بينغ بونغ بانغ» عرضاً استعراضياً يمزج مهارات كرة الطاولة مع الحركة الإيقاعية، في حين يأخذ عرض الضوء الراقص الجمهور في تجربة بصرية تمزج بين الحركة والإضاءة، حيث يؤدّي أربعة راقصين عرضاً حياً بملابس مضيئة بتقنية LED، تتفاعل مع إيقاع الموسيقى وحركاتهم المتناسقة.