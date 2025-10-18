«القرائية للطفولة المبكرة» يختتم بحلول استراتيجيات يحتاجها معلم اللغة العربية

بمشاركة أكثر من 650 معلماً ومعلمة، و48 متحدثاً محلياً ودولياً، اختتم «حروف وكلمات.. مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2025» فعاليات نسخته الثانية في الشارقة.

وشهد المؤتمر إقبالاً واسعاً تجاوز 1200 تسجيل من مختلف إمارات الدولة، وضم 26 ورشة عمل تدريبية، و16 جلسة حوارية تناولت أحدث الممارسات التعليمية في مجال تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب عرض تجارب ملهمة من مؤسسات تعليمية رائدة وخبراء متخصصين من المنطقة والعالم.

وقدم المؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي الحلول العملية والاستراتيجيات والأدوات الفعالة التي يحتاجها معلم اللغة العربية في رحلته اليومية، والتي تسهم في تمكين الأجيال الناشئة من خلال تطوير طرائق التدريس والمناهج الحديثة استناداً إلى مفهوم القرائية.

وتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة، ناقشت 12 محوراً رئيساً، أبرزها آخر المستجدات والمبادرات الحكومية في الإمارات ودول الخليج لدعم العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، كيفية تحقيق المدارس للتوازن بين اللغتين العربية والإنجليزية في مرحلة الطفولة المبكرة، أثر تنمية اللغة العربية في تطور الطفل عقلياً وجسدياً، دور برامج التدريب في تطوير معلمي الحضانات وتعزيز اللغة العربية، كيفية إعادة المرح إلى تعليم العربية، والألوان والتعليم البصري بوصفهما جسراً إلى القرائية المبكرة بالعربية.

كما تعمقت الجلسات في دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دعم القرائية باللغة العربية في الطفولة المبكرة، أدب الطفل وأثره في القرائية في السنوات الأولى، أساسيات تعليم القراءة والكتابة في السنوات الأولى وفق الدراسات الحديثة، الحكايات الشعبية ودورها في تطوير المهارات اللغوية وتعزيز العربية في الطفولة المبكرة، أثر تعليم العربية على تعزيز الهوية الوطنية في مرحلة الطفولة، وتعليم العربية في الطفولة المبكرة في ضوء المعايير العالمية؛ تجربة كامبريدج نموذجاً.

ونظم المؤتمر 26 ورشة عمل تفاعلية وتدريبية في 9 محاور أساسية.