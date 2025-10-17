«دبي للثقافة» تحتفي بـ «اليوم العالمي للعصا البيضاء»

شارك عدد من مديري ومسؤولي هيئة الثقافة والفنون في دبي في مسيرة التوعية التي نظّمتها الهيئة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، في حي الشندغة التاريخي، بمناسبة «اليوم العالمي للعصا البيضاء»، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام. وجاءت هذه المشاركة في إطار التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم من تطوير وصقل قدراتهم، وتحفيزهم على المشاركة في إثراء المشهد الثقافي المحلي، إلى جانب حرصها على دعم استراتيجيات حكومة دبي، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» الرامية إلى جعل الإمارة مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وجاءت المسيرة التوعوية ضمن مجموعة الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي نظمها النادي بالشراكة مع الهيئة، بهدف توعية الجمهور بحقوق المكفوفين وضعاف البصر، وضرورة دمجهم في المجتمع، إلى جانب إبراز أهمية تهيئة البنى التحتية والمباني لتسهيل الوصول الشامل للمكفوفين، والتعريف باستخدامات العصا البيضاء ودورها في تمكينهم من تحقيق الاستقلالية والاعتماد على أنفسهم.

وتحرص «دبي للثقافة» على تبني حلول عدة متطورة الهادفة إلى تزويد أصولها ومرافقها الثقافية والتراثية بكل وسائل الدعم التي يحتاجها أصحاب الهمم، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاههم، وتمكينهم من الاستمتاع بمجموعة التجارب الثقافية التي تقدمها الهيئة لأفراد المجتمع، وهو ما يتناغم مع محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ورؤى دبي وتطلعاتها الرامية إلى تحسين جودة حياتهم.