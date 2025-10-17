«الناشرين الإماراتيين» ترفع راية الإبداع الإماراتي في «فرانكفورت للكتاب»

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض فرانكفورت للكتاب 2025، رافعة من جديد راية الإبداع الإماراتي في أكبر محفل عالمي لصناعة النشر، حيث يجتمع آلاف الناشرين والمؤلفين والمهنيين الثقافيين من مختلف دول العالم في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة الجمعية في هذا المعرض المرموق في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء علاقات مهنية طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، وتطوير منظومة نشر إماراتية مستدامة وقادرة على التكيُّف مع التحولات العالمية والتأثير على مستوى الصناعة.

تشارك الجمعية عبر جناح جماعي يضم سبعاً من دور النشر الإماراتية الرائدة، تشمل: منشورات غاف، دار ثقافة للنشر والتوزيع، دار أجيال للنشر، دار الكتاب الجامعي، دار أوستن ماكاولي للنشر، دار بوملحة للنشر والتوزيع، دار أوغاريت للنشر، ما يعكس التنوع الغني لصناعة الكتاب في دولة الإمارات.

ويعرض جناح الجمعية كتباً من أحدث إصدارات أعضائها، مدعومة بتقنية رموز الاستجابة السريعة (QR) التي تتيح للزوار الاطلاع على ملخصات باللغة الإنجليزية ومعلومات الاتصال المباشر، ما يفتح المجال لتوسيع عمليات بيع الحقوق، وإبرام اتفاقيات نشر دولية مع دور النشر الإماراتية.