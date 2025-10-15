القرية العالمية في دبي تفتح أبوابها.. العالم يجتمع من جديد في "دانة الدنيا"

تفتح القرية العالمية في دبي، اليوم، أبواب موسمهما الجديد، وسط ترقّب واسع من الزوّار والمقيمين الذين ينتظرون هذه الوجهة الفريدة التي تجمع ثقافات العالم في مكان واحد.

وتُعد القرية العالمية من أبرز المعالم السياحية والترفيهية في الإمارة، حيث تفتح أبوابها كل عام لتأخذ زوارها في جولة عبر قارات العالم دون مغادرة دبي. من الأجنحة العالمية المتنوعة، إلى العروض الترفيهية الحية التي تسرد حكايات الشعوب، تقدّم القرية تجربة غنية تمزج بين الثقافة، والطعام، والفن.

ويحظى ركن الطعام باهتمام خاص، حيث يمكن للزوار تذوق نكهات أصيلة من شوارع آسيا، وحلويات أوروبا، وأطباق الشرق الأوسط، في تجربة طهو عالمي تحت سماء دبي.

ولأنها وجهة تناسب جميع أفراد الأسرة، تقدم القرية العالمية مزيجًا متكاملاً من الترفيه والتسلية، يشمل الألعاب، الفعاليات، العروض الحية، والمفاجآت المستمرة طوال الموسم.

ويُتوقع أن يشهد الموسم الجديد إقبالاً كبيرًا مع تنوع الفعاليات والجديد من التجارب التي تناسب جميع الأعمار والجنسيات.

فهل أنتم مستعدون لاكتشاف العالم... من قلب دبي؟