«منتدى القوز للريادة الإبداعية».. يومان مع الشغف والفرص في دبي

فتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي باب التسجيل في النسخة الثالثة من «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، الذي سيُنظم على مدار 26 و27 أكتوبر الجاري في «الخياط أفنيو» بمنطقة القوز، تحت شعار «الشغف، الربح، والإمكانات». ويهدف إلى الاحتفاء بريادة الأعمال الإبداعية، واستكشاف العلاقة بين الإبداع والتجارة.

ويُعد المنتدى منصة رائدة على مستوى الدولة في مجال ريادة الأعمال الإبداعية، إذ يجمع تحت مظلته نخبة من رواد الأعمال المبدعين، وقادة الثقافة، والفنانين، والمصممين، والطهاة، والمستثمرين، للاحتفاء بريادة الأعمال الإبداعية واستشراف مستقبل الاقتصاد الإبداعي. كما يسلّط الضوء على الفرص والموارد المتاحة أمام المبتكرين في هذا القطاع المتنامي، ما يعكس التزام «دبي للثقافة» بدعم رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتوسيع نطاق تأثيرهم في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وسيشهد المنتدى، الذي يدعم حملة «الإمارات: عاصمة ريادة الأعمال في العالم»، عقد سلسلة من الفعاليات التي تقودها نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال والصناعات الثقافية والإبداعية، وتشمل كلمات رئيسة وجلسات حوارية وورش عمل تطبيقية وعروضاً فنية تُبرز أثر الاقتصاد الإبداعي. ومن خلال مناقشة محاور عدة، من بينها: «الثقافة كرأسمال»، ودور الإرشاد والاستثمار وصناعة المكان، يهدف المنتدى إلى تزويد رواد الأعمال الناشئين والمحترفين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهم.

كما يسعى إلى إلهام الحاضرين من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح ونماذج القدوة وتعزيز التعاون، ليشكل منصة محفزة لإطلاق مشاريع جديدة، والمساهمة في بناء مجتمع إبداعي أكثر ترابطاً ومرونة داخل الدولة والمنطقة، حيث تسهم برامج المنتدى في تزويد المشاركين بالمهارات العملية والرؤى القيّمة والعلاقات المهنية التي تدعم نمو وتوسّع أعمالهم.

ودعت «دبي للثقافة» جميع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبدعين في مختلف مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى التسجيل والمشاركة مجاناً في المنتدى.

يشار إلى أن مسابقة القوز لريادة الأعمال الإبداعية، التي تُعد من أبرز فعاليات المنتدى، استقطبت 120 مشاركة، وستُقدَّم جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 160 ألف درهم، بواقع 80 ألفاً للمركز الأول، و50 ألفاً للمركز الثاني، و30 ألفاً للمركز الثالث، إلى جانب جوائز عينية قيّمة لدعم الفائزين في تطوير مشاريعهم.

• 160 ألف درهم، قيمة جوائز مسابقة القوز لريادة الأعمال الإبداعية.