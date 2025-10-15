«العويس الثقافية» تحتفي بالفائزين بجائزتها 13 نوفمبر

تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، في 13 نوفمبر المقبل، بالفائزين بجائزة العويس الثقافية في دورتها الـ19.

وتُعد الجائزة من أبرز الجوائز الثقافية في العالم العربي، إذ تُمنح مرة كل عامين لتكريم نخبة من المبدعين في مجالات الأدب والفكر والثقافة.

وكانت «العويس الثقافية» قد أعلنت في يونيو الماضي عن الفائزين، وهم الشاعر العراقي حميد سعيد (الشعر)، والروائية العراقية إنعام كجه جي (القصة والرواية والمسرحية)، والناقد المغربي الدكتور حميد لحمداني (الدراسات الأدبية والنقدية)، والمؤرخ التونسي الدكتور عبدالجليل التميمي (الدراسات الإنسانية والمستقبلية).

وتحتل هذه الدورة أهمية خاصة، كونها تتزامن مع مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، وتم فيها رفع قيمة الجائزة لكل فائز إلى 150 ألف دولار، كما نفذت خلال هذه السنة فعاليات ثقافية عدة مرتبطة باسم الشاعر الراحل سلطان العويس (1925 ـ 2000)، أبرزها حفل موسيقي ضخم للموسيقار محمد القحوم بدار أوبرا دبي، وكذلك الندوة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، بالتعاون مع منظمة اليونسكو بعنوان «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، وأيضاً طباعة كتب ومسكوكات تذكارية وطوابع بريدية، وتنظيم حفلات موسيقية ومعارض تشكيلية، وغيرها من الفعاليات التي ميزت 2025.

