«محمد بن راشد للغة العربية» تشارك في «فرانكفورت للكتاب»

تشارك جائزة محمد بن راشد للغة العربية التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، ضمن حضور إماراتي فاعل في أحد أبرز التجمعات الثقافية والأدبية العالمية، وذلك في إطار جهود الجائزة الرامية إلى الترويج للغة العربية وتعزيز مكانتها عالمياً، كلغة حضارة وهوية ومعرفة.

وأكد الأمين العام للجائزة، بلال البدور، أن المشاركة في هذا الحدث الثقافي العالمي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم جهود النهوض باللغة العربية، وتعزيز حضورها في المنصات الدولية.

وقال إن الجائزة تحرص على مد جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن اللغة العربية بما تحمله من إرث غني وتاريخ عميق، قادرة على مواكبة التطوّر، والانفتاح على العالم، والمساهمة في تشكيل المستقبل المعرفي والإنساني.

ومن المتوقع أن يستقطب جناح الجائزة في المعرض الذي ينظم في الفترة من 15 إلى 19 الجاري حضوراً واسعاً من الزوار والمهتمين من حول العالم، حيث سيقوم فريق الجائزة باستقبالهم وتنظيم جولات تعريفية تسلّط الضوء على مسيرة تطور الجائزة، ومجالاتها، وإنجازاتها، إضافة إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها خلال السنوات الماضية.