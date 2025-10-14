«صندوق القراءة».. موسم جديد لاستكشاف عوالم الكتب

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن انتهاء تحضيراتها لإطلاق موسم جديد من مبادرة «صندوق القراءة»، التي يستضيفها مردف سيتي سنتر خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى السادس من نوفمبر المقبل، بهدف فتح آفاق الصغار والكبار وتحفيزهم على ممارسة القراءة واستكشاف عوالم الكتب.

وتُعدّ المبادرة التي تندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، جزءاً من التزامات «دبي للثقافة» الرامية إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية القراءة ودورها في الارتقاء بالمجتمعات، ودعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، الهادفة إلى ترسيخ القيم الثقافية لدى أفراد المجتمع.

وخلال هذا الموسم، تحتفي «دبي للثقافة» بمرور 10 سنوات على انطلاق المبادرة، التي جاءت تماشياً مع صدور «قانون القراءة» الهادف إلى ترسيخ القراءة لدى جميع فئات المجتمع، ودعم تنمية رأس المال البشري، والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، وتعزيز الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

وسيتضمن الموسم الجديد من «صندوق القراءة»، عدداً من الجلسات النقاشية والحوارية الملهمة، إضافة إلى الأمسيات الشعرية وورش العمل الإبداعية، لتتيح للزوّار فرصة إثراء معارفهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب تبادل الآراء والأفكار مع نخبة من الكتّاب والمثقفين والشعراء والمفكرين الإماراتيين والمقيمين.

ومنذ انطلاقها في 2016، تحوّلت مبادرة «صندوق القراءة» إلى منصة حيوية تسهم في جعل الثقافة في متناول الجميع، إذ تمكّنت خلال مواسمها الماضية من تحقيق نجاحات لافتة، ووفقاً لتقارير «دبي للثقافة»، فقد استقطبت أكثر من 33 ألف زائر ومشارك، من بينهم نحو 2000 طالب يمثلون 70 مدرسة. كما شهدت تنظيم نحو 380 فعالية شملت مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التفاعلية، وأسهمت المبادرة في توزيع 3000 كتاب، وتمكّنت من تحقيق معدل 96% على مؤشر السعادة.

• 28 الجاري تنطلق المبادرة في مردف سيتي سنتر، وتستمر حتى السادس من نوفمبر المقبل.