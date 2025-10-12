معرض «الشعر الشعبي».. جسر بين الأجيال الجديدة وتراث «النبطي»

في إطار فعاليات احتفالاتها بمرور 100 عام على تأسيسها، أطلقت «مكتبات الشارقة» في واجهة كلباء المائية، معرض «الشعر الشعبي»، بالتعاون مع الباحث التراثي الدكتور راشد أحمد المزروعي، بهدف إبراز الموروث الشعري الإماراتي وإحياء ذكرى شعرائه الذين أسهموا في تشكيل وجدان المجتمع وتوثيق ملامح حياته وقيمه الأصيلة. ويستمر المعرض حتى 19 الجاري.

ويسلط المعرض الضوء على مسيرة وأعمال 14 شاعراً إماراتياً راحلاً، من خلال قصائد مختارة وتسجيلات صوتية نادرة تروي جوانب من حياتهم وتجاربهم، وتبرز تنوع مدارسهم الشعرية وأثرهم في المشهد الثقافي الإماراتي. ويتيح المعرض لزواره فرصة التعرف على جماليات الشعر النبطي ودوره في تجسيد الهوية الثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات، بما يعكس حرص مكتبات الشارقة العامة على تعريف الأجيال الجديدة بإرثهم الأدبي والشعري، وتعزيز صلتهم بالتراث الذي شكّل إحدى ركائز الذاكرة الوطنية.

من جانبها، قالت مديرة إدارة «مكتبات الشارقة العامة»، إيمان بوشليبي: «يُجسد معرض الشعر الشعبي إحدى محطات احتفاء مكتبات الشارقة بمرور 100 عام على تأسيسها، ويؤكد رسالتها في حفظ الذاكرة الثقافية الإماراتية وإبراز رموزها الذين وثقوا الحياة بمشاعرهم وصورهم الشعرية، فالشعر النبطي كان ولايزال مرآة لوجدان المجتمع، ومصدراً لفهم قيمه الأصيلة وتقاليده العريقة، ومن خلال هذا المعرض نعيد ربط الأجيال الجديدة بإرثهم الأدبي».