مكتبة محمد بن راشد ترسم طريق «التوازن النفسي»

بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف 10 أكتوبر، سلطت مكتبة محمد بن راشد الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الصحة النفسية في حياة الأفراد والمجتمعات عامة، والموظفين على وجه الخصوص، في ظل ما يعيشه العالم من ضغوط وتحديات متزايدة.

ونظمت المكتبة محاضرة توعوية بعنوان «بيئات عمل متزنة.. عقول منتجة» للدكتور أحمد النعيمي، بحضور جمهور متنوع من المهتمين بمجالات الصحة النفسية والتنمية الذاتية. واستعرض النعيمي، مفهوم الصحة النفسية من منظور علمي وإنساني شامل، مؤكداً أنها تشمل غياب الأمراض النفسية، والتوازن العاطفي، والقدرة على التكيف، وإدارة التوتر، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية. وشدد على أن الاهتمام بالصحة النفسية أصبح جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب الصحة الجسدية.

وتطرقت المحاضرة إلى محاور رئيسة عدة من أبرزها: أهمية التوازن النفسي في مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية، وتأثير القلق والاكتئاب على الأداء الوظيفي والإنتاجية، إضافةً إلى سبل الوقاية من الاضطرابات النفسية عبر ممارسات عملية مثل الرياضة والتأمل والتنظيم اليومي.

كما تناولت دور المؤسسات التعليمية وأماكن العمل في توفير بيئة داعمة للصحة النفسية، باعتبارها عاملاً أساسياً لرفع مستوى الرضا والإنتاجية لدى الأفراد.

من ناحيتهم، أشاد حضور بأهمية مثل هذه المبادرات التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد في رفع مستوى الوعي المجتمعي، والمساهمة في كسر الوصمة المرتبطة بالقضايا النفسية، وتشجع الأفراد على طلب المساعدة دون تردد.

وتعكس المحاضرة حرص مكتبة محمد بن راشد على المساهمة بقوة في نشر المعرفة وتطوير الوعي المجتمعي، بما يواكب احتياجات الأفراد ويسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وإيجابية، وليظل الكتاب والمعرفة جسراً أساسياً نحو مستقبل أفضل.

مشاركة التجارب

تخللت محاضرة «بيئات عمل متزنة.. عقول منتجة» التي قدمها الدكتور أحمد النعيمي، جلسة بعنوان «تحقيق التوازن النفسي» أتاحت المجال للحضور لطرح الأسئلة ومشاركة تجاربهم الشخصية مع الضغوط والتحديات النفسية.

كما قدّم الدكتور النعيمي حلولاً عملية لتحسين التوازن النفسي، شملت تقنيات عدة.

الدكتور أحمد النعيمي:

• الاهتمام بالصحة النفسية أصبح جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب الصحة الجسدية.