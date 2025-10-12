مدير عام «كلمات»: اللغة الأم جذر الهوية وروح الانتماء

أكد مدير عام مجموعة كلمات، أحمد آل علي، أهمية التوازن بين تعليم اللغة العربية واللغات الأخرى، خصوصاً في مرحلة الطفولة المبكرة (من سنة حتى ثلاث)، مضيفاً لـ«الإمارات اليوم» أن «اللغة الأم هي الرابط الحقيقي بين الطفل وهويته، في حين تُعد اللغات الأخرى أدوات لفهم العالم، والانفتاح على الثقافات المختلفة».

وقال: «تُعدّ اللغات الأخرى أدوات مهمة للتواصل والانفتاح على الثقافات العالمية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل اللغة الأم، التي تمثل جذر الهوية وروح الانتماء، فهي اللغة التي نخاطب بها أهلنا، ونتعبد بها، ونقرأ بها تراثنا الأدبي والديني. أما اللغات الأجنبية، فتبقى وسيلة لفهم الآخر، لا لنُدرك بها ذواتنا، والبداية يجب أن تكون من داخل الأسرة، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وليس بعد دخول المدرسة».

وأوضح: «حين ننتظر حتى سن السادسة أو السابعة لنقدم الفصحى للطفل، نكون كأننا نعلمه لغة ثانية، لذلك يجب إدخال اللغة العربية في الحضانات ضمن مناهج مخصصة تناسب الفئة العمرية الصغيرة، حيث يكون الطفل أكثر قابلية لامتصاص المعرفة وتثبيتها».

وأشار آل علي خلال مشاركته في مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2025، في نسخته الثانية التي تختتم اليوم في الشارقة، إلى أن القيادة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مكانة اللغة العربية من خلال السياسات والبرامج والمؤتمرات، مشدداً على أهمية تقديم اللغة للأطفال بطريقة تتماشى مع طريقة تفكيرهم وتفاعلهم مع العالم، من خلال اللعب والتجربة لا التلقين.

وتابع: «نحن بحاجة لبيئة تعليمية محفزة، يشعر فيها الطفل بالسعادة أثناء التعلم، ومن هذا المنطلق، استلهمنا خلال المؤتمر من تجربة ريجيو إميليا الإيطالية، وهي فلسفة تعليمية تركز على الجوانب الإبداعية لدى الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يُنظر إليه على أنه متعلم كفء ومبدع قادر على بناء معرفته بنفسه. وتقوم هذه الطريقة على مبادئ الاستكشاف واللعب، وتشجعه على التعبير عن نفسه من خلال (مائة لغة) مختلفة كالرسم والنحت والموسيقى».

من جهته، قال مدير الشراكات والاتصال في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، عمار آل علي، إن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الثقافية والوطنية، وترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال الناشئة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتداخل اللغات الأخرى، مضيفاً أن مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2025 يجمع نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين لاستعراض أحدث المبادرات وأفضل الممارسات في مجال تعليم اللغة العربية، وتعزيز مهارات القراءة والكتابة منذ السنوات الأولى، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وجهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تطوير قطاع التعليم المبكر.

وأوضح أن المؤتمر يقدّم برنامجاً متنوعاً من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية.