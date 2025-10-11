«جمعة الماجد» يختتم مشاركته في «أبوظبي للمخطوطات»

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي مشاركته في فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع للمخطوطات، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع جامعة ماكغيل الكندية، في مقر المجمّع الثقافي. وشارك المركز في المؤتمر من خلال حضور عدد من موظفيه، إضافة إلى مساهمته في إدارة بعض جلسات المؤتمر؛ حيث أدار الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، الجلسة الأولى التي تناولت موضوع المنظور العالمي للفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية. واستضاف المؤتمر نخبة من المتخصصين في تاريخ الفن ودراسات المخطوطات الإسلامية والعربية وحفظ التراث الثقافي والعلوم الإنسانية الرقمية، لتسليط الضوء على «جماليات الفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية».