«فن أبوظبي» باسم جديد بدءاً من دورة 2026

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن شراكتها مع فريز لتحويل معرض «فن أبوظبي» ليصبح «فريز أبوظبي»، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في دور الإمارة على الساحة الفنية العالمية.

وعلى مدى 17 عاماً، شكّل معرض «فن أبوظبي» ركناً أساسياً في المشهد الثقافي الإقليمي، وأصبح محطة بارزة على الأجندة الفنية في المنطقة. وقد استمد المعرض مكانته من منظومة متكاملة من المتاحف العالمية، وبرامج الإقامة الفنية، والمؤسسات الثقافية الراسخة التي ترعى المواهب وتدعم الفنانين الناشئين. وسيواصل المعرض، في صيغته الجديدة، دوره المحوري في الحياة الثقافية للعاصمة، مع الحفاظ على نهجه القائم على الاكتشاف والحوار والانفتاح على وجهات النظر العالمية.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «على مدى ما يقرب من عقدين، عكس معرض فن أبوظبي رؤيتنا للثقافة كمنصة للحوار والتواصل والإبداع، مدعوماً بمنظومة نابضة بالحياة من المتاحف وبرامج الإقامة والمؤسسات التي ترعى الفنانين المخضرمين والناشئين على حد سواء. ويأتي إطلاق (فريز أبوظبي) كتطور طبيعي لهذه المسيرة، إذ ينطلق من منجزات فن أبوظبي ليحملها إلى الساحة العالمية».

وسيقدّم معرض «فريز أبوظبي» نهجاً فريداً يواكب أسلوب فريز العالمي، من خلال إبراز الممارسات الفنية المعاصرة، وتسليط الضوء على المشاريع التي يقودها الفنانون، وتوفير مساحة للتفاعل بين المنطقة والمشهد الفني الدولي.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الافتتاحية من «فريز أبوظبي» في نوفمبر 2026 في منارة السعديات، بمشاركة نخبة من أبرز صالات العرض من الشرق الأوسط والعالم. وستواصل «دويتشه بنك»، الشريك العالمي الرئيس لفريز، دعمها الطويل الأمد للمعرض، في امتدادٍ لتعاونها مع جميع معارض فريز حول العالم.

أمّا نسخة عام 2025 من «فن أبوظبي» فستُقام وفق صيغتها الحالية كما هو مخطط.