جائزة محمد بن راشد للغة العربية تُكرّم الفائزين 22 أكتوبر

أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، عن موعد تكريم الفائزين بالدورة التاسعة، وذلك يوم 22 أكتوبر المقبل، على هامش المؤتمر الدولي الـ11 للغة العربية في دبي، الذي سيُقام في فندق «موفنبيك غراند البستان» في دبي، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وأكدت إدارة الجائزة أن تنظيم الحفل هذا العام يأتي استمراراً للنهج المتبع في ربط تكريم الإنجازات المتميزة بالمحافل الثقافية الكبرى، بما يعزّز من حضور اللغة العربية في مختلف الميادين، ويدعم الممارسات الرائدة في مجالات التعليم، والتقنية، والإعلام، والفكر، والثقافة، والمجتمع.

وقال الأمين العام للجائزة بلال البدور: «تُعد جائزة محمد بن راشد للغة العربية تجسيداً لرؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع اللغة العربية في قلب مشاريع التطوير والتحديث، بصفتها ركيزة للهوية الثقافية، وأداة فاعلة لبناء اقتصاد معرفي عربي. ومن هذا المنطلق، فإن حضور الجائزة في المحافل الدولية الكبرى لا يُمثّل تكريماً للمتميزين فحسب، بل هو إعلان مستمر عن التزامنا بمستقبل لغتنا، وبناء شراكات مؤثرة تعزّز من مكانتها عالمياً».

وأضاف البدور: «نحن في الجائزة نعمل على أن تكون مخرجاتنا مساهمة فاعلة في الجهود التنموية للدولة والمنطقة، عبر دعم المبادرات النوعية وتكريم التجارب الرائدة، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويؤكد دور دبي والإمارات مركزاً عالمياً لدعم اللغة العربية، وتطوير أدواتها، وتمكينها في ميادين التعليم والتقنية والإعلام والمعرفة».

وأشارت إدارة الجائزة إلى أن الدورة التاسعة شهدت إقبالاً نوعياً من مؤسسات وأفراد من مختلف أنحاء العالم، قدموا مبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام في تطوير تعليم اللغة العربية وتعزيز استخدامها في المجالات المعاصرة. وقد استكملت لجان التحكيم أعمالها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وتدعو الجائزة جميع المهتمين باللغة العربية إلى حضور فعاليات المؤتمر والمشاركة في حفل التكريم، الذي سيشهد حضوراً واسعاً من أكثر من 80 دولة حول العالم.

بلال البدور:

• تُعد جائزة محمد بن راشد للغة العربية تجسيداً لرؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع اللغة العربية في قلب مشاريع التطوير والتحديث.