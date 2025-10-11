«دبي للثقافة» تستعد «للفنون الرقمية والواعدة»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن بدء الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة 2026 (ISEA)، الهادف إلى استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية، وهو ما ينسجم مع أهداف استراتيجية الفنون الرقمية، التي تمثل جزءاً من خارطة طريق «دبي للثقافة» الرامية إلى تمكين أصحاب المواهب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال.

وأطلقت «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 10 حتى 19 أبريل المقبل، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى إتاحة الفرص أمام الفنانين والباحثين والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية لتبادل الأفكار والرؤى، والمساهمة في وضع أجندة عالمية تُسهم في إيجاد أساليب جديدة للتعبير الفني، إلى جانب تحفيز روح الابتكار لدى المهتمين بهذا المجال، وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم، وتشجيعهم على تحقيق مفهوم الاستدامة التكنولوجية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ودعت الهيئة جميع الفنانين والمبدعين وصنّاع المحتوى إلى المشاركة في المؤتمر، وتقديم أعمالهم المتخصصة في مجالات الرسوم المتحركة والفيديو، والوسائط التجريبية والتصوير الفوتوغرافي، ووسائط الإعلام الإلكترونية الجديدة، والعروض الحية والأعمال التفاعلية، والحفلات الموسيقية والعروض السينمائية، والأعمال الفنية في الأماكن العامة، والأعمال متعددة التخصصات التي تتوافق مع شعار المؤتمر: «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، ومحاوره الرئيسة. كما دعت الهيئة الباحثين والممارسين وقادة الفكر إلى المساهمة في حوارات المؤتمر، وما يتضمنه من جلسات نقاشية، وورش عمل، ومحادثات، وعروض مؤسسية، ومنتديات، وفعاليات متنوعة، وذلك من خلال تقديم أوراق بحثية، وعروض توضيحية تتناول موضوعات مختلفة تتعلّق بالفنون والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع.

وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة الفنية (عروض الأداء، المعارض، العروض السينمائية) والمشاركات الأكاديمية حتى 24 نوفمبر المقبل، وستتولى لجنة من الخبراء والمختصين والقيّمين الفنيين عملية فرز الطلبات وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المؤتمر، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير الفنية المختلفة.

ويُشترط على المشاركين تقديم أبحاث وأفكار متميّزة ومبتكرة على أن تكون مرتبطة بشعار الحدث ومحاوره الرئيسة، وأن تكون جميع الأعمال أصلية وموثّقة وفقاً لقوانين الدولة واتفاقية حقوق النشر الخاصة بالمؤتمر الدولي، كما يُشترط أن تكون كل الوثائق المقدَّمة باللغة الإنجليزية، ومرفقة بجميع التفاصيل التقنية واللوجستية، ويمكن للمبدعين الراغبين في المشاركة في الحدث الحصول على نموذج الطلب من خلال الرابط: https://isea-2026.isea-international.org/.

يُذكر أن المؤتمر الدولي، الذي ستنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة زايد، سيسلط الضوء في نقاشاته على أربعة محاور رئيسة، هي: «نسج كوكبات رقمية»، و«حوارات بين العوالم»، و«مستقبلات بيئية – تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة». وسيشهد المؤتمر تنظيم سلسلة من ورش العمل، والجلسات النقاشية والحوارية، وفعاليات التواصل، والعروض الإبداعية المتنوعة، وذلك في عدد من مواقع دبي الثقافية ومعالمها البارزة. ويُتوقّع أن يستقطب الحدث ما بين 200 و500 مشارك دولي.