30 مواطنة يشاركن في «صناعة سلسلة مفاتيح بالتلي»

نظم مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، بالتعاون مع دائرة التنمية الأسرية في كلباء، ورشة عمل عنوانها «صناعة سلسلة مفاتيح بالتلي على الجلد»، بمشاركة أكثر من 30 امرأة من فئة كبار المواطنين من مدينة كلباء، احتفاءً باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر.

وقدمت موظفات من المجلس للمشاركات تجربة تعليمية بسيطة للتعرف إلى أساسيات حرفة التلي، وتحويل القاعة إلى مساحة تفاعلية للتجربة والتعلم، بما يعزز تواصل المواطنات من فئة كبار السن مع التراث الإماراتي الأصيل، ويمنحهن فرصة لخوض نشاط مجتمعي ممتع.

على مدى سنوات، قدم مجلس إرثي للحرف المعاصرة نموذجاً ريادياً في دعم وتمكين الحرفيات الإماراتيات، مع تركيز خاص على كبيرات السن، اللواتي شكّلن النواة الأولى لشبكة المجلس. فمنذ تأسيسه عام 2015 في الشارقة، أسهم المجلس في توفير منصات تدريب وإنتاج حافظت على خبرات هذه الفئة العمرية (50-65 عاماً)، ومنحتها قيمة اجتماعية واقتصادية متجددة.

ومع توسع برامجه، استطاع المجلس أن يفتح المجال أمام انضمام حرفيات شابات جنباً إلى جنب مع ذوات الخبرة، ليكوّن مجتمعاً للأجيال في مسارات واحدة تربط الماضي بالحاضر.

كما أسهمت مبادرات «إرثي» في دمج الحرفيات المتقدمات بالسن في حركة التطوير، إذ تم مساعدتهن على مزج التصاميم المعاصرة مع الحرف التقليدية التي توارثنها عن أمهاتهن منذ القدم، ما جذب اهتمام المصممات الشابات ورواد الصناعات الإبداعية نحو منتجاتهن التراثية التي أضفن عليها لمسات معاصرة.

وعبر برامج التدريب والشراكات العالمية مع دور تصميم مرموقة، أتاح المجلس للحرفيات، ومنهن كبيرات السن، فرصاً لتنمية الدخل وتسويق المنتجات التراثية على منصات دولية، مؤكداً أن دعم الحرفيات هو استثمار في التنمية المستدامة وحفاظ على التراث الثقافي.

