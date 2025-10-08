مقتنيات مشغولة بـ «حب القائد والإنسان».. في ندوة الثقافة بدبي

مجموعة مميزة من اللوحات والخطوط التي تعكس جماليات الفن العربي الأصيل، ومقتنيات خاصة ذات طابع فريد، يضمها بين جنباته المعرض الفني الذي يحمل عنوان «في حب القائد والإنسان»، ويجمع مقتنيات خاصة بالدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء.

كما يضم المعرض - الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع مؤسسة إتش & إل 71 آرت غاليري، 21 لوحة قصائد مزخرفة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علاوة على ما يقرب من 20 لوحة فنية مرسومة للخيول والصقور، ومسكوكات وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تحمل صور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وللطوابع والبطاقات والأظرف البريدية التي تحمل صور سموه حضور في المعرض، إلى جانب ساعات تذكارية تحمل صور سموه. وخصص جزء في المعرض لكتب سموّه، ومؤلفات للدكتور محمد سلطان العلماء، تتضمن قراءات لقصائد وتغريدات سموه.

التراث والتاريخ أيضاً كان لهما حضور بارز في المعرض، عبر سيف عربي تقليدي بصناعة تراثية بديعة، بمقبض من العظم وغمد من الفضة المزخرفة بزخارف نباتية وهندسية دقيقة، تعلوه صفيحة من الذهب الخالص محفورة على شكل درع، وهو شاهد تاريخي على العلاقات الدبلوماسية بين دبي وبريطانيا في فترة مهمة من تاريخ المنطقة.

وعبر سلطان العلماء عن سعادته لتمكنه من عرض مجموعة من مقتنياته الخاصة «التي تعبّر عن حب القائد والإنسان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ألهم جميع من يقطن على ثرى هذه الدولة المباركة، وكذلك في ربوع الأرض بأفكاره النيّرة وتجاربه المتميزة وإرشاداته وآرائه التي أسهمت في تطوير العقول، فضلاً عن تطوير المؤسسات والإدارات الحكومية والخاصة».

وأضاف أن «المقتنيات شملت قصائد شعرية تشرف بإهدائها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مناسبات مختلفة، ثم خُطّت بإبداع عربي مع زخرفة جميلة، إضافة إلى صور شخصية لسموه مرسومة بيد فنانين متميزين، تمثل مراحل عمرية مختلفة، مع عدد من صور الراحل المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه».

من ناحيته، أشاد محمد المر بالمعرض ومقتنياته، التي ضمت نخبة نادرة من الأعمال التي يستحق كل منها معرضاً قائماً بذاته. فيما ذكر بلال البدور أن المعرض يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع المبدعين والفنانين والمثقفين والأدباء في المجالات كافة، مشيراً إلى أن المعروضات تسرد تاريخاً مصوراً يؤكد إنسانية القائد ومدى حب الشعب له.

