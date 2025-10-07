«كواليس» تطل على المسرح من «الفضاء الإلكتروني»

تحمل مجلة كواليس، التي تصدر عن جمعية المسرحيين في الإمارات، في نسختها الإلكترونية رؤية جديدة تمنح تجربة قراءة أكثر انفتاحاً وثراء.

وضم العدد الجديد العديد من المقالات والبحوث والدراسات والمسرحيات، التي ترتبط بالراهن المسرحي الخليجي والعربي والعالمي، وخصص رئيس جمعية المسرحيين، الكاتب إسماعيل عبدالله، عموده الافتتاحي للمجلة، بتوجيه الشكر لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يقدمه سموّه من مبادرات ارتقت بالعمل المسرحي وحركت الساكن في المشهد المسرحي الإماراتي والخليجي والعربي، وعلى وجه الخصوص مبادرة سموّه بتخصيص مقر جديد لجمعية المسرحيين، وكتب: «هو سلطان المسرح ونبيله، صاحب السموّ حاكم الشارقة، بركات عطاياه زعزعت الساكن في مسرحنا المحلي والخليجي والعربي، واليوم يختار سموّه أن يمضي ركب جمعية المسرحيين في دروب الرفعة، حين أمر سموّه بمقر جديد لجمعية المسرحيين، يتسع لحلم المسرحيين والقائمين عليها، وبريع مستدام أهداه أجنحة يرقى بها حراً نحو الفضاءات المغايرة»، فيما استذكر مدير تحرير المجلة، الدكتور حبيب غلوم، في عموده المسرحي السوداني الراحل يحيى الحاج، حينما تحدث عن أثره الكبير في المشهد المسرحي المحلي، وجاء فيه: «لم أجد طيلة حياتي الفنية قرابة 45 سنة متيماً بالمسرح مثل الحاج، بقلب نظيف وعقلية منفتحة على الآخر ومحبة تسع الجميع، إذا حضر أصبح المسرح حديث الجلسة بما يخبرنا به من حكايات وتجارب مر بها شخصياً أو لكبار المسرحيين»، وضم العدد الجديد عدداً من الدراسات المسرحية لأقلام عربية.

يشار إلى أنه بعد نحو ثلاثة عقود من الزمن الورقي، ارتأت أسرة تحرير «كواليس»، أن تتحول في صدورها وبدءاً من العدد الـ49 إلى الصيغة الإلكترونية.

