أشعار ونقاشات في أمسية «الهوية بين التراث والكلمة الشاعرة»

نظّم «صندوق الوطن»، أول من أمس، بمركز أبوظبي الثقافي، ليلة تراثية بعنوان «الهوية الوطنية بين التراث والكلمة الشاعرة»، حضرها العديد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية، وجمهور عريض من جميع فئات المجتمع.

شملت الفعالية فقرات متنوعة، قدم فيها الشاعر مساعد الحارثي، الحاصل على لقب شاعر المليون «حامل البيرق»، عدداً من قصائده المميزة التي ركزت على الهوية الوطنية والمجتمعية، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي والفخر بالوطن وقيادته. فيما قدّم المنشد والتراثي نهيان المنصوري «فن التغرودة والشلات»، وغيرها من الفنون التراثية الصوتية الإماراتية.

وشهدت الفعالية حلقة نقاشية موسعة، ركّزت على أهمية أن يحمل الشعر قيم وعادات المجتمع وهويته إلى الأجيال الجديدة باعتباره «ديوان العرب» وذاكرتهم على مر الأجيال.

وحفلت الأمسية بنقاشات معمقة حول التراث الشفهي الإماراتي، وتاريخه، وما يحمله من أناشيد وكلمات وأغنيات وشعر يركز على طبيعة المجتمع الإماراتي القديم، ويصف حياته في حله وترحاله خلال فترة ما قبل الاتحاد.

من جهته، قال المدير العام لـ«صندوق الوطن»، ياسر القرقاوي، إن توجيهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، كانت واضحة بأن يكون التاريخ والتراث ركيزة أساسية في أسلوب عمل الصندوق خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى اللغة والدين والولاء والانتماء للوطن والقيادة، وذلك في إطار رسالة الصندوق لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيمها بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيزاً لهذا النهج، أطلق الصندوق مبادرة سلسلة الفعاليات المجتمعية المتنقلة، وهي برنامج متنقل يصل إلى التجمعات السكنية والمحليات في إمارات الدولة كافة، وهذه السلسلة تركز على تعزيز أركان الهوية الوطنية.

