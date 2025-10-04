«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين في برنامج الزمالة «مقاربة»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون أسماء الحاصلين على منحة الدورة الأولى من برنامج «مقاربة»، وهو برنامج زمالة مخصّص لدعم كتّاب الفن الناشئين، ومن هم في غمار مسيرتهم المهنية، المقيمين والعاملين في قارتي آسيا وإفريقيا، وقد طُوّر هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الكازي للفنون، وأرشيف الفن الآسيوي، ومنصة كونتمبراري آند.

استقبل البرنامج عبر دعوته المفتوحة 235 طلباً من دول متنوّعة في آسيا وإفريقيا، واختارت لجنة التحكيم خمسة أسماء للحصول على المنحة، هم: أدوايت سينغ «الهند»؛ لي هيو هوانغ آنه «تايوان»؛ سامانثا ديل كاستيّو «الفلبين»؛ وابوير إيان جوزيف «أوغندا»، ويويّو وانغ «الصين».

وسيحظى الذين تم اختيارهم بجلسات فردية مع خمسة مرشدين في مجالات النقد الفني، والتاريخ، والتقييم، والنشر، والنظرية الثقافية، والتعليم، والصحافة، هم: تشاريس بون، كايلن ويلسون-غولدي، ندى شبّوط، راسل هلونغواني، صبيح أحمد.

كما سيحصلون على مجموعة من أشكال الدعم المادي والمجتمعي والمؤسسي.