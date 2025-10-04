«حوارات المعرفة» تستكمل مسيرتها الملهمة في الأردن

ضمن مبادرة «حوارات المعرفة»، نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة جديدة من الجلسات الحوارية الملهمة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي استضافها مسرح الرينبو وغطَّت مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة، من بناء الاستراتيجية، والإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي، مروراً بالأمن السيبراني، إلى المسؤولية المجتمعية للشركات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مناقشة التحديات المعرفية والتنموية للدول وسُبل تعزيز التنمية المستدامة الشاملة.

الجلسة الأولى قدَّمها خبير أمن المعلومات المحاضر في جامعة الزيتونة الأردنية، الدكتور عمران سالم، جاءت تحت عنوان «أمنك السيبراني يبدأ من وعيك».

وحملت الجلسة الثانية عنوان «مسؤولية مجتمعية لمجتمعات مستدامة»، قدَّمتها رئيسة إدارة مؤسسة مجموعة المطار الدولي، زاهية نعسان، أما الجلسة الثالثة فقدَّمها رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة (Hea Glopal)، الدكتور يزن حجازي بعنوان: «المحافظة على الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي».

وقدَّم الجلسة الرابعة مستشار الأعمال موسى عبيدات، تحت عنوان: «خطواتك الأولى نحو مشروعك الخاص».

يُذكر أن حوارات المعرفة هي سلسلة من الندوات الفكرية التي تجمع نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا التنموية والمعرفية الراهنة، إلى جانب استعراض أبرز الدروس المستفادة من التجارب الدولية. كما توفِّر منصة تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة طرح الأسئلة وتبادل الأفكار مع الخبراء وصُنّاع القرار.