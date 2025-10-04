«من غير يقين» أفضل عرض في «كلباء للمسرحيات القصيرة»

اختتم مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة فعاليات دورته الثانية عشرة. حضر حفل الختام الذي أقيم بالمركز الثقافي في كلباء الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، ورئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، عبدالله العويس، ومدير إدارة المسرح مدير المهرجان، أحمد بورحيمة، ولفيف من المبدعين المحليين وضيوف المهرجان من الأقطار العربية.

وأعلنت الأسماء الفائزة بجوائز المهرجان بواسطة لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان وليد عمران «الإمارات»، وضمت في عضويتها ثامر العربيد «سورية»، وإيناس عزت «مصر»، وهشام شكيب «المغرب»، وعبدالله الخديم «الإمارات»، وجاءت كالتالي:

جائزة أفضل عرض مسرحي ذهبت لمسرحية «من غير يقين»، إخراج فيصل موسى.

جائزة أفضل مخرج: حميد محمد عبدالله عن مسرحية «أنت لست جارا»، جائزة أفضل سينوغرافيا: مسرحية «ميدان العقاب»، جائزة لجنة التحكيم الخاصة: مسرحية «الضريران»، جائزة أفضل ممثل: أحمد بكر عن مسرحية «مساء الخير»، جائزة أفضل ممثل: محمد هشام عن مسرحية «من غير يقين»، جائزة أفضل ممثل: منصور الزعابي عن مسرحية «الموت»، جائزة أفضل ممثلة: حليمة العيساوي عن مسرحية «جريمة في جزيرة الماعز»، جائزة أفضل ممثلة: وعد طارق عن مسرحية «من غير يقين»، جائزة أفضل ممثلة: هبة ديب عن مسرحية «مساء الخير».

وكانت الدورة الثانية عشرة انطلقت يوم 26 سبتمبر الماضي، وشهدت مشاركة 14 عرضاً وقع عليها الاختيار من بين 34 عرضاً شاهدتها لجنة المشاهدة والاختيار.

ونظم المهرجان ملتقى فكرياً تحت عنوان «دور المسرحيات القصيرة في تطوير المهارات الإخراجية»، واستضاف النسخة الحادية عشرة من ملتقى الشارقة للبحث المسرحي، وكرم الفنان عبدالحميد البلوشي بصفته «شخصية المهرجان»، واستضاف أسماء مسرحية من مصر والجزائر والعراق والمغرب وتونس والأردن.