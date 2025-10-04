إنجاز ثقافي عالمي لـ «دار المحيط» في مؤتمر «موندياكولت 2025»

حققت دار المحيط للنشر في الفجيرة إنجازاً ثقافياً بارزاً يضاف إلى رصيد دولة الإمارات على الساحة الدولية، بعد اعتماد بحثين علميين من إصداراتها للنشر ضمن المكتبة الرقمية الرسمية لمؤتمر «MONDIACULT 2025» التابع لمنظمة اليونسكو، والذي يُعدّ أكبر تجمع عالمي للسياسات الثقافية، بمشاركة أكثر من 195 دولة، ونحو 500 مؤسسة ثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وتناول البحث الأول بعنوان «النخلة تلوّح، والخوارزمية تنصت»، سردية إماراتية للسلام في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما تناول البحث الثاني بعنوان «تمكين السلام من خلال الثقافة والذكاء الاصطناعي»، رؤى وممارسات من الخليج العربي.

ويركز البحثان على محورين أساسيين من المحاور الثمانية للمؤتمر هما: الثقافة والذكاء الاصطناعي، والثقافة من أجل السلام، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في ربط التراث الثقافي بالتقنيات الحديثة، وتعزيز قيم التسامح والسلام عبر أدوات المستقبل الرقمي.

وتمثل «دار المحيط للنشر» نموذجاً ثقافياً متجدداً ينطلق من إمارة الفجيرة، ويرسخ حضور دولة الإمارات في الحراك الفكري الدولي.

ويكتسب هذا الاعتراف قيمة مضاعفة لكونه يأتي في إطار مؤتمر موندياكولت 2025، الذي يجمع أكثر من 150 وزير ثقافة من الدول الأعضاء في اليونسكو، لمناقشة مستقبل الثقافة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2030.

وتُعدّ المكتبة الرقمية للمؤتمر أرشيفاً عالمياً مفتوحاً يضم أوراقاً بحثية وتقارير وإبداعات أدبية وفنية، ومنشورات ثقافية متنوعة.

وأعربت مديرة دار المحيط للنشر، منال النقبي، عن سعادتها باعتماد ورقتي البحث من بين مئات المشاركات العالمية، ما يبرهن على أن الفكر الثقافي الإماراتي قادر على أن يكون جزءاً من المعرفة الإنسانية، ويترك أثره على الساحة الدولية.