عروض «المسرحيات القصيرة» تتواصل مع «حكاية دمية» و«من غير يقين»

تواصلت فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، بمقر جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

وشهد برنامج عروض الليلة قبل الأخيرة تقديم مسرحيتين قصيرتين، في حضور مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، أحمد بورحيمة، جاءت المسرحية الأولى بعنوان «حكاية دمية»، وهي مُعدة عن نص مسرحي بعنوان «جيجو» للكاتب عزيز نيسين، وأخرجها محمد العبيدلي، وتعرض المسرحية حكاية رجل يعيش في عزلة، يتخذ فيها دميته «جيجو» أنيساً قبل أن تفاجئه وتتكلم محتجة على محاولته السيطرة عليها، وحينذاك تنقلب حياته ويبدأ في الإحساس بأن عليه أن يغير نمط عيشه ويتحرر من وحدته. وثمّنت الندوة النقدية التي تلت العرض اختيار المخرج للنص وأداء الممثلين والتوظيف الدقيق للإضاءة.

وجاء العرض الثاني بعنوان «من غير يقين»، وهو مقتبس من مسرحية «الأب» لأوغست ستريندبرغ، وأخرجه فيصل موسى، ويصور صراعاً على النفوذ والسيطرة بين زوج وزوجته، يبدأ الخلاف بينهما حول المستقبل الدراسي لابنتهما، ثم يتصاعد السجال حين تعمد الزوجة إلى إثارة الشك في عقل زوجها بسؤاله عن مدى ثقته بأبوته للطفلة، فيفقد اليقين وينهار.

ووجد إعداد المخرج للنص، وأداء الممثلين الرئيسين في العرض، إشادة ملحوظة من المتداخلين في الندوة النقدية التي تلت تقديم العمل.