لطيفة بنت محمد تبحث مع ملكة الماوريين من نيوزيلندا تعزيز التعاون الثقافي

استقبلت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، نغا واي هونـوا آي تي بو، ملكة الماوريين من نيوزيلندا، وذلك خلال زيارتها دبي، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون ضمن مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، في ضوء الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات ونيوزيلندا للعمل الثقافي بمختلف قوالبه وأشكاله.

تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعميق الحوار الثقافي بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في شتى مجالات العمل الإبداعي، كما تم التطرّق إلى سبل تعزيز الروابط الثقافية في ضوء القيم المشتركة بين الجانبين، لاسيما على صعيد الحرص على صون التراث والحفاظ عليه، وتحفيز الإبداع وزيادة إسهام العمل الثقافي في تنمية المجتمع.

وتمحورت المناقشات حول تعزيز الروابط الثقافية، وتسليط الضوء على القيم المشتركة بين البلدين للحفاظ على التراث وتحفيز الإبداع وتنمية المجتمع، كما جرى خلال اللقاء التركيز على فرص التعاون بين مجتمع الماوري ودولة الإمارات، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع التأكيد على أهمية دور الثقافة كركيزة أساسية للشراكات المستدامة.

كما جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون مع مجتمع الماوري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والتي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، بما تمهّده هذه الشراكة من فتح المجال أمام المزيد من الفرص التي تخدم مصالح الجانبين، في حين يبقى التواصل الثقافي إحدى الركائز المهمة الداعمة لهذه الشراكة، بما له من أثر في تحقيق من التقارب الفكري والحضاري.

حضر اللقاء كلٌّ من وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، ومن الجانب النيوزيلندي سفير نيوزيلندا لدى الدولة، الدكتور ريتشارد كاي، وكبار المسؤولين من الحركة الملكية الماورية النيوزيلندية.

