«علمتني الحياة».. مرجع معرفي إنساني من القلب إلى القلب

يُمثّل كتاب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «علمتني الحياة»، مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة، والكتاب يُوثّق محطات من مسيرة وفلسفة سموّه القيادية والفكرية في سياسة الناس وسياسة الحكم.

35 فصلاً مُلهِماً يجمعها كتاب استثنائي، أراده سموّه أن يكون «بسيطاً في كلماته، صريحاً في عباراته، حقيقياً في معانيه حتى يصل من القلب للقلب».

وقال سموّه في مقدمتها: «خلال بضعة أعوام سأكمل 60 عاماً في العمل العام.. 60 عاماً من سياسة الناس وسياسة الحكم، وسياسة الحياة، 60 عاماً مرت سريعة بتحدياتها وإنجازاتها، وأفراحها وأحزانها، وأزماتها ومفاجآتها، 60 عاماً كسبت فيها أصدقاء، وبسبب الإنجاز أصبح لدي أيضاً حُسّاد، 60 عاماً فقدت فيها أحبة، فقدت أبي وأمي وإخوتي وغيرهم، وكسبت فيها الكثير، أسرةً جميلةً وأبناء صالحين ومواطنين طيبين، ودولة أصبحت حديث الناس والعالم».

ويأتي إطلاق الكتاب تجسيداً لحرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على نقل خبراته وتجاربه الثرية، في مختلف الميادين، ليكون إضافة نوعية للمكتبة العربية، ومصدر إلهام للقيادات وصُنّاع القرار والجيل الجديد من الشباب الطامح لصناعة المستقبل.

كما يُعدّ امتداداً لمسيرة سموّه في رفد الفكر والثقافة والإبداع بنتاجات نوعية تركت بصمتها على الحراك الفكري والثقافي محلياً وعربياً، عبر موضوعات شاملة تتناول مختلف جوانب الحياة وقيمها الإنسانية والتنموية.

وفي مقدمة الكتاب يقول سموّه: «تعلمت الكثير من الحياة، ولعل أكبر درس تعلمته أنني لست كاملاً، بل إنسان يتعلم ويتطور، وينمو ويكبر، ويحب ويكره، ويقوى ويضعف، ويتغير باستمرار، ولكن بقي الثابت الوحيد، عبر أكثر من سبعة عقود من حياتي، أنني أحببت بلدي، وأحببت شعبي، وأحببت أسرتي».. ومن قصص الكتاب:

السؤال

في بداية تأسيس طيران الإمارات، ومع بدايات انطلاقتها كانت اجتماعاتنا دائمة ومكثفة. بدأ أحد الاجتماعات بسؤال مهم: كيف يمكن أن تنجح الشركة خلال السنوات القادمة؟

طلبت منهم إعادة صياغة السؤال.. كيف يمكن أن تسهم الشركة في تعزيز نجاح دبي؟

لأن إجابة كل سؤال ستكون مختلفة تماماً، والانطلاقة ستكون في اتجاه آخر.

إجابة السؤال الأول ستركز على زيادة عدد الوجهات، وتقليل المنافسين عبر الحماية، وزيادة حصة الشركة ضمن مطار دبي، واستفادة الشركة من الحركة الاقتصادية في الإمارة لزيادة حصتها من المسافرين الدوليين.

إجابة السؤال الثاني حول مساهمة الشركة في نجاح الإمارة ستركز على المساهمة في استقطاب شركات طيران جديدة لمطار دبي عبر تغيير سياسات الحكومة، واستخدام الشركة للتسويق السياحي لإمارة دبي في الوجهات الجديدة، وتعزيز الحركة الاقتصادية للإمارة عبر دعوة المسافرين الدوليين الترانزيت لدخول الإمارة وتجربة مرافقها، وغيرها من الإجابات التي تخدم الإمارة، وليس فقط الشركة.

السؤال الصحيح هو الذي يصنع إطار التفكير الذي تريده في فريق عملك.

السؤال الصحيح يحدد الأولويات، ويوجه الانتباه، ويحفز الفهم العميق لما نريد وكيف نصل.

والسؤال أيضاً يمكن أن يعزز الثقة في الفريق أو يهدمها.

هناك قائد يسأل: لماذا لم تنجحوا في هذه السياسة؟ وكأنه يفتح باب الاتهام والمساءلة واللوم.

وقائد آخر يسأل: أين الخلل في هذه السياسة؟ وكيف يمكن تجنبه في المستقبل؟ وكأنه يفتح باب التحسين والتطوير.

يمكنك الحكم على ذكاء وحكمة القائد من أسئلته التي يطرحها.

يقولون السؤال هو بداية الحكمة، وأقول السؤال هو مفتاح التنمية أيضاً.

لا تسأل كيف يمكن أن أنافس المدينة الفلانية أو الشركة الفلانية وأتفوق عليها، لأن ذلك يضعك في أفق ضيق، ويضع لك إطار عمل غير صحيح.

السؤال: كيف يمكن أن أستثمر مواردي وإمكاناتي لأكون متميزاً ومتفوّقاً ومتفرداً على المستوى العالمي؟

هنا لا يكون الهدف هزيمة منافس، وبناء تحالفات ضده، واتخاذ قرارات لسحب البساط منه، بل يكون الهدف التكامل مع الجميع، والتعاون مع الكل، لاستغلال المميزات والموارد التي أملكها لتحقيق أقصى الأهداف والطموحات.

في بداية رئاستي للحكومة الاتحادية كانت الكثير من الأسئلة تدور حول تحسين الخدمات وإغلاق الفجوات.

طرحت سؤالاً مختلفاً: كيف يمكن أن تكون كل وزارة هي الأولى عالمياً في أحد المؤشرات الخاصة بعملها؟ هنا تغيرت النظرة، واتسع الأفق، وارتفع السقف، وزاد الإحساس بالتحدي، فقط بسبب سؤال مختلف.

واليوم الحكومة تتصدر على المستوى الدولي في أكثر من 260 مؤشراً تنموياً حسب التقارير العالمية.

لا يوجد أقوى من سؤال صحيح في الوقت المناسب.

علوم بأكملها قامت على سؤال واحد، كالفلسفة التي قامت على «لماذا؟»، والفيزياء التي قامت على «ما هي قوانين الطبيعة؟»، وعلم النفس الذي حاول أن يجيب عن السؤال: كيف نفهم النفس البشرية؟

لماذا تسقط التفاحة للأسفل، وليس للأعلى؟ سؤال غيّر فهمنا للكون وأحدث ثورة علمية مازلنا لم نصل لحدودها الكاملة بعد اكتشاف أحد أهم قوى الكون.. الجاذبية.

كل ابتكار بشري قائم على تساؤل. وكل إبداع إنساني أيضاً قائم على تساؤل وفضول.

وليس القائد الذي يستعجل الإجابة، بل القائد الحقيقي الذي يبحث عن السؤال الصحيح، لأن الوصول للسؤال الصحيح هو نصف الإجابة.

السؤال الصحيح هو أفضل أداة للتطوير، وأفضل وسيلة لغرس الثقة في الفريق، وأسرع وسيلة للتعلم والفهم العميق.

يمكنك أن تحكم على ذكاء الإنسان من جودة أسئلته، وعلى حكمته من عدم تسرّعه في الإجابة، لأن العقول الكبرى تتمعّن في الأسئلة، والعقول الصغيرة تندفع لتقديم إجابات سطحية.

علمتني الحياة أن الحكمة تتطلب تساؤلات أكثر من إجابات، لأن التساؤلات هي بداية الفضول الذي يقود للمعرفة، والمعرفة هي مفتاح القوة.

تبسيط الحكومة

علمتني الحياة أنه كلما ارتقى الإنسان أصبح أبعد عن التعقيد، وأقرب إلى البساطة وإلى جوهر الأشياء.

وعبر ستة عقود من العمل العام، أدرك كل يوم أن تبسيط الحكومة ليس عملاً سهلاً، لكنه أساسي في تحريك دورة الحياة.

دور الحكومة الأساسي تنظيم حركة الحياة وتمكينها. لكن أغلب الحكومات تركز على التنظيم وتبالغ فيه، وتنسى الجزء الثاني، وهو تمكين حركة الحياة ودفعها، لتكون الحياة نابضة بالإبداع، متدفقة بالإنجاز والإنتاج.

ولو رجعنا لأصل الأشياء، فإن الأساس الأخلاقي للحكومة هو الخدمة العامة، وتسهيل مصالح الناس. وإذا زادت التعقيدات الحكومية خُنقت حركة الحياة، وتباطأت إنتاجية ملايين الناس، وتحوّل دور الحكومة من الخدمة للسيطرة، ومن التسهيل للهيمنة.

في العمل الحكومي من السهل أن تضيف كل يوم شيئاً جديداً.. ومن الصعب أن تتراجع عنه لاحقاً.

من السهل أن تخلق إجراءات وسياسات، والأصعب التخفيف منها واختصارها بعد أن تتراكم عبر السنين.

ثم تصل الحكومة بعد سنوات لمرحلة تكون فيها الإجراءات أهم من النتائج، والأوراق والوثائق أهم من الخدمة ذاتها، والأنظمة مقدسة أكثر من مصلحة البشر.

علمتني رحلتي الحكومية الطويلة أنك يمكن أن تقلل الكثير من الإجراءات والتعقيدات عبر استخدام التقنيات، وتكامل أنظمة الحياة، ومراجعة الهياكل والأنظمة والسياسات، وتعزيز المساءلة والشفافية وغيرها. ولكن يظل الأساس الأخلاقي هو الأهم. وتبقى القناعات الفكرية هي الأقوى، والثقافة الحكومية المسيطرة هي العامل الأكبر.

هناك مثل أجنبي شهير يقول “Culture eats strategy for breakfast”.

عندما تتغير القناعات يتغير كل شيء.

لابد أن يؤمن القائمون على الحكومات بأن البيروقراطية الزائدة والتعقيدات الكثيرة هي جريمة بحق أوطانهم.

عندما يحتاج صاحب الفكرة العظيمة عشرات التواقيع البيروقراطية حتى يطلق فكرته، فهناك جريمة ترتكب. وتحبيط لعزيمته، وحرمان للمجتمع من فكرته.

عندما تُفرض مئات الإجراءات على أصحاب الاستثمارات أو الصناعات التي تشغل آلاف البشر، فيتباطأ العمل ويقل الإنتاج، فهناك جريمة ترتكب، وحرمان لآلاف الشباب من الفرص المعيشية.

تشير دراسة لإحدى المؤسسات الدولية المرموقة إلى أن تكلفة تأسيس الأعمال في الدول الأقل نمواً تصل إلى 50% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. وفي الدول المتقدمة تبلغ 4% فقط. وهنا يتضح حجم الجريمة التي ترتكب في حق الأوطان، وآثارها على تقدم الدول نتيجة التعقيدات الإدارية والحكومية.

يخسر العالم تريليونات الدولارات سنوياً بسبب البيروقراطية الحكومية. أليس ذلك جريمة في حق الشعوب؟

كلما تفكرت بعمق في سبب كثرة هذه التعقيدات الإدارية، أجد على رأسها «الثقة». عندما لا تثق الحكومات في شعوبها، تفرض عليهم إجراءات كثيرة، وإثباتات متعددة لا معنى لها.

الثقة هي الأساس بين الحكومات والناس.

عندما تتغير قناعات الحكومات، وتثق بشعوبها يمكن إزالة أغلب هذه الإجراءات.

رغم تقدمنا في دولة الإمارات، بحمد الله، في موضوع تبسيط الحكومة، إلا أننا كلما حققنا هدفاً نكتشف أن بإمكاننا اختصار المزيد من الإجراءات.

ولذلك أؤمن بأنها رحلة مستمرة، وليست هدفاً نصل إليه، وسأستمر في ذلك.

سأستمر لأن الحكومة البسيطة حكومة أقرب للناس ولجوهر الحياة.

الحكومة البسيطة أقرب حتى للشرعية السياسية، لأن رضا الناس هو الأساس في شرعية الحكومات.

والحكومة البسيطة أقرب للعدالة الاجتماعية، لأنه لا يوجد تمييز خفي بين الذين يعرفون النظام بتعقيداته والذين لا يعرفون. تبسيط الحكومة هو تبسيط للحياة، وإطلاق لإمكانات الإنسان العظيمة، وقوة دافعة لصناعة الحضارة البشرية.

