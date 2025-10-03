«عنتر وعبلة».. قصة الحب الخالدة في أول عرض أوبرالي عربي

يستعد المسرح المفتوح في العاصمة أبوظبي لاستقبال عرض الأوبرا العربية «عنتر وعبلة»، في الفترة من التاسع إلى 14 ديسمبر المقبل، وسيعيش الجمهور مع هذا العرض تجربة فنية استثنائية على مدى ستة عروض، تمزج بين سحر الأوبرا وعمق التراث العربي، فمن قلب هذا التراث العريق، تعود إلينا حكاية شهيرة شغلت الأجيال عبر العصور، وخلّدتها الكتب والروايات، وألهمت عشرات الأعمال الأدبية والفنية، واليوم تُقدَّم هذه القصة الأسطورية بلمسة معاصرة في عمل أوبرالي غير مسبوق، يعيد صياغة الإرث العربي، في إطار فني عالمي برؤية عربية، وقد حاز العمل جائزة محمد بن راشد للغة العربية للتميّز الثقافي، تقديراً لقيمته الفنية والثقافية، ولدوره في دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية في قلوب الأجيال الجديدة.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «بداية»، إيمان السالم اتلاميد: « العمل الأوبرالي (عنتر وعبلة) ليس مجرد عرض فني، بل حكاية تعبر كل الحدود، فهي تجسد قدرة الفن العربي على الوصول إلى العالم بروح أصيلة ومعاصرة، من خلال رؤية مسرحية مبتكرة، تبدأ من تحويل ملعب تنس إلى خشبة مسرح ضخمة، مدعومة بتقنيات بصرية غامرة، وبمشاركة أوركسترا لانتشو السيمفونية ورهبان الشاولين من الصين، هذا العمل يعكس رسالة الإمارات في الانفتاح والتنوع، ويؤكد أن الحب والإبداع قادران على توحيد القلوب».

سيُقام العرض على مسرح خاص جُهّز فوق ملعب التنس في مدينة زايد الرياضية، ومزوّد بأحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات البصرية. ويشارك في هذا العمل الأوركسترا السيمفونية الصينية (لانتشو)، إلى جانب عروض استعراضية مبهرة يقدّمها رهبان الشاولين، في تجسيدٍ حيّ لروح التعاون الثقافي الممتد بين الإمارات والصين على مدى أكثر من 40 عاماً من الشراكات الناجحة في مجالات الصناعة والتجارة والثقافة.

ويتيح الحدث للأجيال فرصة التعرّف إلى تراثهم العربي ولغتهم الأم، وفي الوقت ذاته يفتح آفاقاً جديدة للتعرّف إلى فن الأوبرا عبر تقديمه في صورة عصرية مبتكرة، تجعل هذا الفن العالمي أقرب وأكثر حضوراً في وجدان الجمهور.

كما يحمل العمل رسالة إنسانية عميقة مفادها أن الحب - بمعناه الواسع الذي يشمل حب الوطن والخير والإنسانية - قادر على أن يعبر كل الحدود، باعتباره قوة دافعة نحو السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب.. يذكر أن بطاقات العمل قد طرحت للجمهور بأسعار وخيارات متعددة تناسب الجميع.

إيمان السالم اتلاميد:

