هيئة أبوظبي للتراث تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، تحت شعار "الرياض تقرأ"، في الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار الحرص على إبراز جهودها في نشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب والتراث، من خلال ترسيخ حضورها في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات الصلة بنطاق عمل الهيئة من مختلف الدول

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب فرصة للتعريف بنتاجات هيئة أبوظبي للتراث من العناوين الأدبية والتراثية للمهتمين، لا سيما أن جناح الهيئة يضم زهاء 200 عنوان، تشمل دواوين الشعر النبطي والفصيح، والدراسات النقدية والأدبية، والمعاجم، وإصدارات في التاريخ والتراث الإماراتي والعربي، وغيرها من الإصدارات النوعية.

ومن بين الإصدارات الجديدة التي تعرض بجناح الهيئة كتاب "الدور الحضاري لتجارة اللؤلؤ" تأليف حليمة النقبي، ويؤرخ لدور تجار اللؤلؤ في النهضة الثقافية في الإمارات ولا سيّما في النصف الأول من القرن العشرين وما قبل ذلك بقليل. وديوان «إلا قليلاً » للشاعر مستور بن صالح الذويبي، وأيضا ديوان "جزء من النص" للشاعر عبدالعزيز بن سدحان الفائز بالمركز الرابع في الموسم العاشر من مسابقة "شاعر المليون"، إضافة إلى ديوان "أمير الشعراء" للموسم العاشر، و"شاعر المليون" للموسم الحادي عشر، وديوان "حصاد أعوامي" للشاعرة مريم النقبي، كما تشمل الإصدارات الجديدة كتاب "الآثار الأدبية لخلف الأحمر" في جزأين، لياسين حزكر، وعدداً من الدواوين الشعرية.

كما يضم جناح الهيئة مجموعة من إصدارات عدد من الكُتّاب والشعراء السعوديين، تنوّعت بين دواوين شعرية بأغراض مختلفة، منها: ديوان «تحت الأسود بقليل» للشاعر بندر المحيا، ديوان «تنوير» للشاعرة حصة هلال (ريمية)، ديوان «قمر القصيد» بجزئيه الأول والثاني للشاعرة عيدة الجهني، وديوان «ما لا يُباع ويُشترى» للشاعر عاطف الحربي.

وتشمل الإصدارات دراسات وقراءات متخصصة، من بينها: «الصورة الشعرية في القصيدة النبطية»، وهي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية، و«صورة الرجل في شعر المرأة»، وهي قراءات تحليلية في تجارب عدد من الشاعرات الشعبيات، للباحث محمد مهاوش الظفيري

وتشهد منصة التوقيعات في المعرض، حفل توقيع ديوان "جزء من النص" للشاعر عبدالعزيز بن سدحان، وذلك في يوم الجمعة 3 أكتوبر عند الساعة 6:00 – 6:30 مساءً، وحفل توقيع ديوان "إلا قليلاً" للشاعر مستور بن صالح الذويبي، في اليوم نفسه عند الساعة 7:30 – 8:00 مساءً.