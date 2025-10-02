«تنوير» ينشر إبداعاته.. من مليحة حتى جزيرة النور

أعلنت إدارة مهرجان «تنوير» عن توزيع مجموعة من الأعمال المميزة من نسخة 2024 من مهرجان «تنوير»، على عدد من المعالم البارزة في إمارة الشارقة.

وتتيح هذه المبادرة للجمهور فرصة التفاعل المباشر مع أعمال فنية معاصرة في مساحات طبيعية وثقافية وسياحية.

وعند مدخل حديقة مليحة الوطنية، يستقبل الزوار عمل «حُماة الأرض» للفنانة المصرية رباب طنطاوي.

ويمتد على السلسلة الجبلية من مدخل الحديقة وصولاً إلى موقع المهرجان، عمل «آثار صحراويّة» للثنائي اللبناني كريم وإلياس، وهو عبارة عن 12 عموداً ضخماً من طبقات الرمل.

ويضم المنتجع أيضاً عمل «حَلَقي» للفنانة الإماراتية، زينب الهاشمي، المكوَّن من سبع قطع حجرية بغياب مقصود للقطعة الثامنة.

وعند مدخل منتجع واحة البداير، يضيء عمل «دائرة النجوم»، للفنانة البريطانية باتريشيا ميلنز.

أما على شاطئ خورفكان، فيستقبل الزوار عمل «طريق الرومي» للفنانة الإماراتية، عزة القبيسي، ليقودهم مدخلان حلزونيان إلى ممر دائري متواصل ينتهي بغرفة أسطوانية، يزين سقفها كتابات بالخط العربي تستحضر جمالية «المشربية» التقليدية.

ويحتضن الشاطئ أيضاً مقعداً خشبياً من تصميم المعماري السوري، أحمد قَطّان، بعنوان «لا مُتناه: مجلس لانهائي».

وعلى جزيرة العَلم، سيقوم عمل «بوابة الحكمة» للفنان السوري، نداء إلياس، المكوَّن من بوابة ثلاثية الأجزاء تضم 17 بيتاً شعرياً من أشعار الرومي مصممة بالخط الكوفي المربّع.

وفي جزيرة النور، يُعرض عمل «واحة النخيل» للمصمم الإماراتي خالد الشعفار، المكوَّن من 27 نخلة خشبية أُعيد تدويرها من بقايا مواد البناء، في تقديم معاصر لرمزية شجرة النخيل في الثقافة المحلية.