ندوة الثقافة تحتفي بالفائزين في جائزة الشعر العربي

احتفت ندوة الثقافة والعلوم، أول من أمس، بالفائزين في جائزة الشعر العربي، التي شارك فيها 1234 متسابقاً من 36 دولة، موزعة على ثلاث فئات رئيسة هي: الشعر العمودي، وشعر التفعيلة، وقصيدة النثر.

وأكّد نائب رئيس الندوة أمين عام الجائزة، علي عبيد الهاملي، خلال حفل التكريم،، الذي حضره رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، أن «التكريم يحمل بين طياته عبق الشعر وجمال الكلمة وعمق المعنى، في دورة الشاعر الراحل حمد خليفة أبوشهاب، الغائب الحاضر في الوجدان، باعتباره رمزاً من رموز الشعر الإماراتي والعربي، وصوتاً أصيلاً من أصوات القصيدة التي ربطت الماضي بالحاضر وأضاءت دروب المستقبل».

وأشار إلى أن «هدف الجائزة يتجاوز مجرد التنافس والفوز، والطموح أن تكون مشروعاً ثقافياً استراتيجياً، يحتفي بالموهبة، ويُكرّم التجارب الفريدة، ويُعزّز ثقة المبدعين بأن هنالك من يقدّر نتاجهم، ويمد لهم يد العون ليواصلوا رسالتهم».

وفي الشعر العمودي فاز محمد حامد عبدالله العياف (الأردن) عن قصيدته «ترنيمة أخرى لوجه الحياة»، وفي شعر التفعيلة فاز إبراهيم عيسى محمد علي (اليمن) عن قصيدته «الأسوار»، وفي النثر فاز محمد عبدالله سليمان التركي (السعودية) عن قصيدته «تعليمات الحصول على بيت شاعر».

وصاحبت الحفل ندوة بعنوان «قراءات في شعر حمد خليفة أبوشهاب».

