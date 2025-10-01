«مدارس الحياة» في دبي تتزين بالألوان والحروف

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن توسيع نطاق فعاليات مشروع «مدارس الحياة»، لتشمل مكتبة الراشدية العامة، إلى جانب فروع مكتبات دبي العامة، ما يعزز حضور المبادرة على الساحة المحلية، ويبرز دورها في إثراء المعارف، وتعزيز التفكير الإيجابي لدى أفراد المجتمع.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على نتائج استطلاع رأي أعدته «دبي للثقافة» لقياس مدى اهتمام الجمهور ببرامج المبادرة، التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة تثقيفية وتعليمية مبتكرة، تسهم في دعم أصحاب المواهب وتمكينهم من صقل قدراتهم، ما يرسّخ مكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

وخلال أكتوبر الجاري، ستتحول مكتبة الراشدية - إلى جانب مكتبات الصفا للفنون والتصميم والمنخول وحتا والطوار - إلى مساحات نابضة بالحياة، بفضل ثراء برنامج «مدارس الحياة» الذي يرفع شعار «جماليات الخط»، ويتضمن 28 جلسة وورشة عمل تفاعلية، ستمنح أعضاء مكتبات دبي العامة وروادها مساحة واسعة للإبداع وتبادل الأفكار والتجارب، واستكشاف جماليات الخط، وأساليب دمج فن الخط بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الروايات والإصدارات الأدبية، والاطلاع على أحدث طرق تنمية الذات، واكتشاف أسرار الزراعة المنزلية، وتصميم حلول مبتكرة لإدارة النفايات، وغيرها الكثير.

وستشهد مكتبة الصفا للفنون والتصميم تنظيم ورشة «الذكاء الاصطناعي.. واقع وتحديات»، وفيها يستعرض المشاركون في «منتدى شرق وغرب» أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التحديات التقنية والأخلاقية المصاحبة له، بينما سيمنح الخطاط عبدالله الاستاد رواد ورشة «التجريد الخطي اللوني» فرصة استكشاف جماليات الخط من خلال اللون، والتعرّف إلى التجريد البصري والتقنيات الجديدة في توظيف الألوان مع الخطوط، وتأثير ذلك على شكل الحرف.

في حين تستضيف مكتبة المنخول ورشة «الخط والذكاء الاصطناعي»، إذ سيتولى فيها حازم كرد علي تعليم المشاركين كيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتوليد تصاميم فنية بالخط، فيما سيقدم هاري حسين ورشة «الخط في الإعلانات والعلامات التجارية».

وستشرف مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة على ورشة «خط النسخ» في مكتبة حتا، إذ سيتمكّن المشاركون من تعلّم أساسيات خط النسخ، واكتساب مهارات تشكيل الحروف وضبط تناسقها.

وستنظم مكتبة الراشدية، بالتعاون مع بلدية دبي، ورشة «المزارع الصغير»، بهدف تعريف الأطفال بأهمية الزراعة وأدواتها الأساسية وخطواتها الصحيحة، وسيتعرّف رواد مكتبة حتا العامة الصغار في ورشة «ماذا أزرع في حديقتي؟» إلى أسرار الزراعة المنزلية، ومواصفات الحديقة المثالية، وأنواع النباتات الخارجية، والعوامل الأساسية لنجاح نمو النباتات.

وسيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسات «نادي الكتاب» التي ستجمع أعضاء «ملتقى الروايات» لمناقشة رواية «الأمير الصغير» للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري، والتي تُعدّ من أكثر الإصدارات تأثيراً وانتشاراً في أدب القرن الـ20.

وضمن أنشطة «نادي الفن»، تستضيف مكتبة الصفا ورشة «رسم الحروف»، وفيها ستركز الفنانة عبير العيداني على أساليب الدمج بين الأسس الجمالية للخط والتقنيات العملية لإبراز الحرف كعنصر فني، وفي إطار برنامج «جماليات الخط»، تقدّم مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة ورشة «الخط الديواني: من الحرف إلى التكوين»، ليتعرف المشاركون إلى أساسيات هذا الخط العربي الأصيل، ويتعلموا تقنيات كتابة الحروف ودمجها لتكوين عبارات فنية قصيرة تعكس جماليته وانسيابيته.

وضمن فعاليات «نادي التنمية الأسرية»، ستقدّم جيهان صقر في مكتبة الراشدية ورشة «إدارة القلق والتوتر»، كما ستشرف أيضاً على ورشة «اللطف قوة، والتسامح شفاء» في مكتبة حتا العامة.

نادي اللغات

ضمن فعاليات مبادرة «مدارس الحياة»، خلال أكتوبر الجاري، ستستضيف مكتبة الطوار العامة جلسات «نادي اللغات»، حيث يقدّم خبراء «نحكي عربي» سلسلة من الورش التفاعلية، من بينها ورشة «جمال الكتابة»، وفيها سيتعلم الأطفال كلمات ومفردات عربية جديدة بطريقة ممتعة، كما سيتعرّفون في ورشتَي «طائر الهدهد» و«النفايات الصديقة للبيئة» إلى سلوكيات تعليمية مستوحاة من طبيعة طائر الهدهد، إلى جانب استكشاف أساليب استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي.

وسيتولى خبراء «أراب كالي» تدريب المشاركين في ورشة «حلول النفايات المبتكرة» على طرق تطوير أساليب حديثة لإدارة النفايات، أما في مكتبة حتا العامة، فسيتمكن المشاركون في ورشة «حروف على البسكويت»، التي ستقدمها ندى سعيد قطان ضمن أنشطة «نادي الصحة والتغذية»، من الجمع بين جماليات الحروف وفن صناعة الحلويات.

