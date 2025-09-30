جمال بن حويرب: الترجمة بوابة لمستقبل أكثر إشراقاً

قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن اليوم العالمي للترجمة، الذي يوافق 30 سبتمبر، يشكِّل محطة دولية لتأكيد أهميتها كجسر حيوي يربط بين الحضارات، ويعزز التفاهم الإنساني، وينقل المعارف والتجارب عبر اللغات، بما يسهم في بناء عالم أكثر تعاوناً وترابطاً، مشيراً إلى أن الترجمة لم تعد مجرد وسيلة لنقل النصوص، بل أصبحت قوة معرفية تفتح آفاقاً جديدة للتواصل والابتكار، وتمكّن الشعوب من التلاقي على أرضية من الحوار والانفتاح الفعال.

وأضاف بن حويرب: «انطلاقاً من رؤية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نولي الترجمة مكانة محورية ضمن جهودنا الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية كلغة علم وفكر وإبداع، وإغناء المكتبة العربية بأحدث الإصدارات العالمية، بما يعزز قدرات منطقتنا على إنتاج المعرفة وتوظيفها في التنمية والتقدم»، موضحاً أن المؤسسة أطلقت عدداً من المبادرات النوعية، وفي مقدمتها برنامج دبي الدولي للكتابة، الذي يُعد منصة رائدة لدعم المواهب في مجالات التأليف والترجمة، من خلال ورش عمل احترافية يقودها خبراء متخصصون، تُمكّن المشاركين من صقل مهاراتهم، وتزودهم بخبرات عملية تتيح لهم ترجمة أعمال رصينة في مجالات الأدب والعلوم والمعرفة.

وتابع بن حويرب: «بهذه المناسبة، نتوجَّه بتحية تقدير إلى جميع المترجمين الذين أسهموا في نقل الأفكار والمعارف بين الحضارات»، مؤكدين التزام المؤسَّسة بمواصلة رعاية مشروعات الترجمة.