مكتبة محمد بن راشد تستعرض أثر السياحة في صورة دبي الحديثة

بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، نظمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية بعنوان «دبي: رحلة في ملامح السياحة والتحول الثقافي»، أدارها الخبير والمستشار في الإرشاد السياحي، سلطان الكراني، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن السياحي والثقافي.

وركزت الجلسة على استعراض الدور المحوري للسياحة في رسم ملامح دبي الحديثة، وكيف أسهمت في إبراز الإمارة كجسر عالمي يربط بين الثقافات ويحتفي بالتنوع. وتناول النقاش تأثير الحراك السياحي في المجتمع المحلي من حيث أنماط الحياة اليومية، والكيفية التي انعكس بها على الهوية الوطنية والاجتماعية للسكان، وأثر الفعاليات والمهرجانات في تعزيز الصورة الثقافية لدبي وترسيخ مكانتها وجهة رئيسة على خريطة السياحة العالمية.

وتطرقت الجلسة أيضاً إلى الدور الحيوي للمرشد السياحي باعتباره سفيراً للهوية الوطنية أمام الزوار، حيث لا يقتصر عمله على تعريف السائح بالمعالم والوجهات، بل يمتد إلى سرد القصص التاريخية والثقافية، وتعزيز صورة دولة الإمارات كبلد مضياف.