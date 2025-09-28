جائزة الشارقة للعمل التطوعي تشارك في «ملتقى الراوي»

شاركت جائزة الشارقة للعمل التطوعي في فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي نظمه معهد الشارقة للتراث في دورته الخامسة والعشرين، وذلك للعام الثاني على التوالي، ضمن جهودها في التوعية ونشر قيم التطوع بين مختلف فئات المجتمع، ولاسيما الأطفال.

وأكدت مدير جائزة الشارقة للعمل التطوعي سعاد الشامسي، أن المشاركة في الملتقى تأتي استكمالاً لجهود الجائزة في اغتنام الفعاليات والمناسبات الوطنية والمجتمعية، بهدف نشر ثقافة التطوع، واستقطاب الأطفال وأسرهم من خلال تقديم محتوى تثقيفي وتوعوي يبرز أهمية التطوع، ويغرس قيم العطاء لدى النشء منذ الصغر.

وأوضحت الشامسي أن جناح الجائزة في الملتقى قدّم مجموعة من الإصدارات الموجهة للأطفال، من بينها مجلة المتطوع الصغير في عددها الثامن عشر، وقصة موزة والقلب الصغير، وكراسة التلوين، إضافة إلى لعبة التركيب كنشاط تفاعلي، وصور تحمل رسائل توعوية عن العمل التطوعي. كما شهدت المنصة فعالية التصوير الفوري، لتوثيق مشاركة الأطفال ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالأنشطة ودور الجائزة.

وأضافت أن الإصدارات المعروضة تضمنت محتوى توعوياً وتثقيفياً يجمع بين الرسوم التعبيرية والحوار القصصي والإرشادات التوعوية، والمعلومات التثقيفية العامة والمتخصصة، مع تقديم أنشطة تفاعلية ومسابقات تثقيفية لتعزيز الجانب التشويقي لدى الأطفال، وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع مفهوم العمل التطوعي.