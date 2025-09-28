3 محطات لتعزيز حضور «الكتاب الإماراتي» إقليمياً وعالمياً

تواصل «منصة للتوزيع» مسيرتها في دعم دور النشر الإماراتية وإبراز الإنتاج المحلي على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشاركاتها الفاعلة في ثلاثة من أبرز معارض الكتاب في عجمان وجاكرتا والرياض خلال سبتمبر وأكتوبر 2025، بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في دعم الناشرين المحليين، وتوسيع نطاق الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً.

واستهلت «منصة للتوزيع» مشاركاتها الدولية عبر جناحها في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي يختتم اليوم في مركز مؤتمرات جاكرتا، ويُعدّ من أهم الفعاليات الثقافية في جنوب شرق آسيا، حيث عرضت خلال المعرض 498 عنواناً، من إنتاج 87 دار نشر إماراتية، بإجمالي 1352 نسخة، في خطوة هدفت إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الحقوق، وتعزيز التعاون الثقافي مع الناشرين الدوليين.

وتواصل «منصة للتوزيع» حضورها على الساحة المحلية، من خلال مشاركتها في معرض «بيغ باد وولف» الذي تستضيفه إمارة عجمان للمرة الأولى، بمشاركة واسعة من الجهات الثقافية والتعليمية حتى 5 أكتوبر المقبل، وتستعرض عبر جناحها 480 عنواناً من إصدارات 21 دار نشر إماراتية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز وصول الكتاب الإماراتي إلى القراء المحليين والإقليميين بأسعار تنافسية، مع إتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من المجتمع للاطلاع على أحدث الإصدارات المحلية.

وتختتم «منصة للتوزيع» مشاركاتها عبر الحضور في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة من 2 حتى 11 من أكتوبر المقبل تحت إشراف وزارة الثقافة السعودية في جامعة الملك سعود. وتحتفي الشركة في جناحها بإصدارات 78 دار نشر إماراتية، من خلال 708 عناوين، ضمن أكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة تجمع الناشرين والقراء والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم.