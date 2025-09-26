كتاب «علمتني الحياة» متوافر بالمكتبات الرئيسة في الدولة

صدر، أمس، كتاب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجديد «علمتني الحياة» في المكتبات الرئيسة كافة في الدولة.

ويُعدّ الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة الإماراتية والعربية، حيث يجمع خلاصة تجارب سموّه الممتدة على مدى عقود في ميادين القيادة والإدارة والتنمية، ويأتي هذا الإصدار استكمالاً لمجموعة المؤلفات التي قدمها سموّه خلال السنوات الماضية، والتي رسّخت مكانته كأحد أبرز القادة العرب الذين يحرصون على توثيق تجاربهم ونقلها للأجيال.

وبهذا الإصدار الجديد، يواصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهوده في إثراء الساحة الفكرية والثقافية العربية، عبر توثيق تجارب عملية تسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتؤكد أن الحياة هي المدرسة الكبرى التي يستمد منها الإنسان دروسه وعبره.

ويضم كتاب «علمتني الحياة» فصولاً رئيسة عدة، تتناول محطات بارزة من مسيرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الحكم والإدارة والحياة اليومية، كما يقدم سموّه رؤى عميقة في مجالات القيادة، وبناء الإنسان، وصناعة المستقبل، ويستعرض الكتاب دروساً قيادية وإنسانية مستوحاة من التجارب اليومية لسموّه، ومواقف عملية شكّلت نهجاً ونموذجاً متفرداً في العمل الحكومي والوطني.

ويتميّز الكتاب بأسلوبه السلس الذي يجمع بين العمق الفكري والوضوح، ما يجعله موجهاً إلى مختلف فئات القرّاء من باحثين، وأكاديميين، وطلاب، ومهتمين بتجارب التنمية في دولة الإمارات والعالم العربي.

ومن المتوقع أن يشهد الكتاب إقبالاً واسعاً في أوساط القرّاء، بالنظر إلى ما حققته مؤلفات سموّه السابقة، مثل «رؤيتي» و«قصتي»، من نجاح وانتشار محلي وعربي وعالمي، وأكّدت إدارات المكتبات الرئيسة أن الكتاب أصبح متوافراً على أرففها ابتداء من أمس.

