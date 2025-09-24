«الأولى» في ذكراها الــ 11.. دورة برامجية في حب تراث الإمارات

أعلنت إذاعة «الأولى»، التابعة لشبكة الأولى الإذاعية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلاق دورتها البرامجية الجديدة بالتزامن مع مرور 11 عاماً على تأسيسها، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المركز، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز، عبدالله حمدان بن دلموك، وعدد من مديري الإدارات، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وتتضمن الدورة الجديدة باقة من البرامج المتنوعة التي تعكس التزام الإذاعة رسالتها الإعلامية الوطنية، القائمة على ترسيخ قيم المجتمع، وتعزيز الوعي بالتراث والثقافة الإماراتية، بما ينسجم مع مكانة إذاعة الأولى كمنصة رئيسة للجمهور المحلي.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك: «شكلت إذاعة (الأولى) نموذجاً للإعلام الوطني الملتزم، الذي استطاع بفضل رؤيته المهنية أن يحجز مكانة متميزة على الساحة الإعلامية في دولة الإمارات»، وأضاف: «لقد واصلنا تقديم محتوى يعبّر عن هويتنا ويخدم رسالتنا في الحفاظ على التراث وتعزيز قيم المجتمع، واليوم تأتي هذه الدورة الجديدة لتترجم رؤية المركز وأهدافه في إنتاج محتوى إعلامي وطني رفيع المستوى، يجمع بين التميز والالتزام، ويعكس ثقة الجمهور بالإذاعة ودورها الرائد».

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الأولى الكثير من التجديد والفقرات المميزة لجميع البرامج اليومية والأسبوعية، حيث يستمر للسنة الـ11 على التوالي برنامج «صباح الأولى» مع سالم محمد، وبرنامج «عيال لبلاد».

وتطرح الإذاعة في دورتها الجديدة برنامج «من داخل البيت»، الذي تقدمه حصة بن صبيح، ويخصص مساحة حوارية تسلط الضوء على الدور المحوري للأسرة الإماراتية في ترسيخ القيم والمبادئ المتوارثة، وبرنامج «رمسة العرب» مع عائشة البدواوي، الذي يواكب أبرز قضايا الساعة على الساحة المحلية.

أما بالنسبة للبرامج الأسبوعية فيستمر «مسا الرياضة» من تقديم ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي، ليستعرض الرياضة المحلية ما بين الماضي والحاضر.

ويصحبنا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان، إلى جانب المحاور فهد علي، عبر برنامج «غبايب» كل يوم اثنين، في رحلة شائقة داخل البيئة البحرية الإماراتية، حيث يستعرضان مفردات أهل البحر وحكاياتهم الثرية بما تحمله من تجارب ومرويات أصيلة.

ويطل برنامج دفاتر بن سليمان مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، كل يوم سبت، في رحلة مع عوالم الشعر الشعبي الإماراتي الأصيل.

عملت إذاعة «الأولى» في الفترة الماضية على مجموعة مميزة من الفواصل التي تعكس بيئتها ومحيطها الإماراتي الخالص، وحملت بين طياتها التنوع ما بين التراثي والوطني.