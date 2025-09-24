«أبوظبي للثقافة» تطلق دورة جديدة من جائزتَي الإبداع والفنون البصرية

أعلنت «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» الدورة الجديدة لجائزتيها «جائزة الفنون البصرية من مجموعةأعلنت «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» الدورة الجديدة لجائزتيها «جائزة الفنون البصرية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - غلف كابيتال»، و«جائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – غلف كابيتال»، اللتين تهدفان إلى الاستثمار في المواهب الشابة ورعاية وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، والاحتفاء بإنجازاتهم في مختلف مجالات الفنون بدولة الإمارات، وقد شكلت هذه الجوائز، منذ انطلاقها عام 2013، منصة مهمة لدعم التميز الفني، حيث أتاحت للمبدعين الناشئين فرص التقدير والانتشار والتطور، وبما يسهم في تعزيز حضورهم ومواصلة نموهم في المشهد الثقافي والفني.

وقالت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هدى إبراهيم الخميس: «منذ تأسيسهما عام 2013، تواصل الجائزة تقدير التميّز الفنّي والتفكير الإبداعي الأصيل لدى مبدعي وفناني الإمارات الشباب، عاملةً على تطوير مهاراتهم».

وقال المؤسِّس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة «غلف كابيتال»، الدكتور كريم الصلح: «تعكس شراكتنا الطويلة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التزامنا العميق بدعم الطاقات الإبداعية الشابة في دولة الإمارات»، وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى الثامن من نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز في ديسمبر المقبل، لتعرض الأعمال الفائزة لاحقاً ضمن مهرجان أبوظبي 2026.