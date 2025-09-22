مهرجان البدر.. أمسيات موسيقية استثنائية تنشر أجواء روحانية

يواصل مهرجان البدر فعالياته الثقافية والفنية وسط أجواء مفعمة بالإبداع والتنوع، حيث شهد جمهور المهرجان، أول من أمس، عرضاً موسيقياً لافتاً، قدّمته أوركسترا أمستردام الأندلسية، في ليلة طربية تألقت فيها النغمات الأندلسية بألوانها المختلفة ومقاماتها المتعددة، مقدّمة توليفة فنية راقية أبهرت الحاضرين.

أما أمسية أول من أمس، فقد كانت ليلة استثنائية بكل المقاييس، حيث استضاف مسرح البدر عرض أوبريت «معجزات الرسول»، الذي أعيد تقديمه بناءً على طلب وإلحاح الجمهور بعد النجاح الكبير الذي حققه في عرضه الأول.

وتألق في الأوبريت طلاب مدارس الفجيرة، إلى جانب فرقة مالد الفجيرة، مقدمين لوحات فنية مؤثرة تستعرض أبرز معجزات النبي محمد، بأسلوب مسرحي وإنشادي مؤثر.

وجاء هذا العمل المميز بإخراج وتنفيذ كل من إبراهيم القحومي، وسعيد سليمان، وحمد الظنحاني، وتحت إشراف مركز دبا للفنون والثقافة والمسرح، ما أضفى عليه جودة فنية وتنظيمية عالية.

وتواصلت الأجواء الروحانية بعد الأوبريت بحفل إنشادي مميز قدّمته فرقة «أهل الزمان» القادمة من زنجبار، حيث أبدعت الفرقة في أداء مجموعة من القصائد والأناشيد الدينية المستلهمة من تراث المديح النبوي، بأسلوب شرق إفريقي فريد لامس القلوب، وأثرى وجدان الحاضرين.

وبهذه الأمسيات، يواصل مهرجان البدر نشر الثقافة والجمال الروحاني الإسلاميين في أبهى صورهما.