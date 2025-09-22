برنامج لتدريب وتوظيف 300 مواطن سنوياً في «الصناعات الإبداعية»

انطلاقاً من فكرة دمج المبدعين في مشاريع ومنشآت إنتاجية، وتنمية المهارات المهنية لهم من خلال برامج تدريبية متخصصة تساعدهم على التكيف مع بيئات العمل المختلفة، إضافة إلى تمكين المبدعين من المشاركة في مشاريع ومعارض وبرامج دولية، تعزز حضورهم على الساحة العالمية، تنظّم وزارة الثقافة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، والاتحاد النسائي العام، ومجلس الإمارات للإعلام، برنامج «مسار الإبداع» لدعم المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.

وستعمل وزارة الثقافة من خلال هذا البرنامج على توظيف ما يصل إلى 300 متدرب سنوياً، عبر توفير فرص تدريب عملي مدفوع الأجر لمدة عام، تتيح للمتدربين اكتساب مهارات وخبرات عملية في تخصصات متنوعة، تشمل التأليف والنشر، والتصميم الغرافيكي والمعماري، والموسيقى، والتصوير، والألعاب الإلكترونية، والفنون الجميلة، وعلوم المكتبات، إضافة إلى الاقتصاد الإبداعي والمجالات التكنولوجية والإعلامية.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم الكوادر الإماراتية عبر توفير بيئة تدريبية محفزة، تمكّن المتدربين من الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية ركيزة أساسية لتحقيق «رؤية الإمارات 2030» التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار.

ويبدأ البرنامج التدريبي بمجلس المقام في مدينة العين، الخميس المقبل، بمشاركة 50 متدرباً، ليرتفع العدد إلى 100 متدرب في الربع الرابع، على أن تُستكمل فترة التدريب في سبتمبر 2026.

ويهدف البرنامج الذي يقام بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة، إلى توفير فرص عمل تتناسب ومهارات وخبرات المبدعين في مجالاتهم، بما يضمن استثمار قدراتهم بأقصى طاقتها، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المبدعين والمؤسسات في القطاع الخاص.

• «البرنامج» يتيح للمتدربين اكتساب مهارات وخبرات في التأليف والموسيقى والتصوير والفنون الجميلة وغيرها.