«المجمّع الثقافي».. موسم حافل بالإبداع والعروض العالمية في أبوظبي

أعلن المجمّع الثقافي في أبوظبي عن إطلاق برنامجه لموسم خريف 2025، الذي يتضمن باقة متميزة من المعارض الفنية والعروض الأدائية، والبرامج الثقافية المتنوعة.

وتتضمن الفعاليات برنامجاً فنياً، يشمل المعرض الرئيس «محمد أحمد إبراهيم: غيمتان في سماء الليل»، ومعرض «وما بعد..». وفي شهر مارس 2026 يُقدم المجمّع الثقافي معرضاً بعنوان «شزاد داود: طيف الأحلام». ويكتمل موسم الخريف بعروض موسيقية ومسرحية ورقص، يُقدّمها فنانون ومؤدون مرموقون، كما ستُقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال جدولًا متنوعاً.

كما يقدم المجمّع الثقافي برنامج «الأداء في المجمّع الثقافي»، وهو برنامج حيوي مخصص للمواهب الشابة والناشئة في مجال فنون الأداء.

وفي افتتاحية عروض موسم الخريف، وبتاريخ 27 سبتمبر، سيكون عشاق الإثارة على موعد للاستمتاع بعرض «مهرجان منتصف الخريف: لحظة قمرية لا تُنسى»، الذي يحتفي بالعروض البهلوانية والأكروباتية التي تؤديها فرقة الأكروبات الصينية من ديتشو.

وبالتعاون مع «آرت فور أول»، يُقدم حفل «إديث من أداء جيل أيغرو»، وهو تحية مؤثرة وتكريم موسيقي إلى أيقونة الغناء الفرنسية إديث بياف، تؤديه المغنية جيل أيجرو.

وفي 19 أكتوبر، سيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عرض «شكسبير للأطفال: حلم ليلة منتصف الصيف»، وهو مدخل شيّق ممتع وتعليمي إلى عالم المسرح الكلاسيكي.

وبالنسبة للمهتمين باكتشاف التراث غير المادي الفريد، يُقدّم عرض «وجوه وأصوات مالطا: ملحمة من البحر المتوسط» عرضاً ثقافياً آسراً، يُجسّد روح الموسيقى المالطية التقليدية في 26 أكتوبر على المسرح المفتوح في المجمّع الثقافي.

ويُختتم الشهر بحفل استثنائي للفنان إبراهيم معلوف وأبواق ميشيل أنج، وهي تجربة فريدة يقدمها إبراهيم معلوف، عازف البوق والملحن الشهير، في 31 أكتوبر في المجمع الثقافي.

وفي الأول والثاني من نوفمبر، تُقدّم فرقة «الشعر في أكشن» عرضاً مسرحياً متنقلًا.

ويُقام في الثامن من نوفمبر عرض «ميلوينج لكريستوس بابادوبولوس»، حيث يستمتع محبو العروض المعاصرة المبتكرة بمشاهدة العرض الراقص.

ومن أبرز فعاليات الموسم «متحف العلوم في عرض مباشر» من تقديم متحف العلوم في لندن، بالشراكة مع مؤسسة «آرت فور أول»، المقررة إقامته في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

وفي 22 و23 نوفمبر، يُقدم المخرج الشهير يوري ألكسندروف أوبرا «ريجوليتو»، بالتعاون مع إحدى أبرز فرق الأوبرا في روسيا، أوبرا مسرح الدولة في سانت بطرسبرغ.

ويُختتم جدول العروض في 12 ديسمبر بحفل «آرس نوفا نابولي»، إحدى أشهر فرق موسيقى النو فولك النابوليتانية، والمعروفة بحضورها المسرحي القوي.

وعبر مزيج من البرامج اليومية والخاصة، تُقدم مكتبة أبوظبي للأطفال أنشطة متنوعة، حيث يمكن للأطفال المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تركز على تنمية الطفولة المبكرة، والقراءة، والكتابة، والفنون.