145 عملاً في «إبداعات كتاتيب»

شهدت بيوت الخطاطين بساحة الخط في قلب الشارقة، افتتاح الدورة الثامنة من معرض «إبداعات كتاتيب».

وضمّت الدورة الثامنة 145عملاً خطياً لـ96 مشاركاً ومشاركة من منتسبي برنامج كتاتيب في مساجد الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى، ومنتسبات جمعية الاتحاد النسائية بالإمارة، والجامعة القاسمية، ومثّل هذا التنوع في المشاركات العديد من دول العالم، وشكّلت اللوحات طاقة حروفية جمالية زيّنت جدران البيوت، وعكست ثقافة بصرية لافتة، لما فيها من انسياب في خطوط متنوعة، مثل: الرقعة، والنسخ، والديواني، والزخرفة والتذهيب، والخط الرقمي، وحملت نصوصاً قرآنية وأدعية وعبارات إرشادية، وشهدت مسابقة «إبداعات كتاتيب» السنوية تكريم 29 فائزاً.