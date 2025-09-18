«الأيام الثقافية الكويتية الإماراتية 2025».. احتفاء بقصة نجاح مشتركة

يحتضن المسرح الوطني في أبوظبي فعاليات «الأيام الثقافية الكويتية الإماراتية 2025»، التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة في دولة الإمارات، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، وذلك احتفاءً باختيار الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025.

ويترأس الوفد الكويتي المشارك في الفعاليات الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سعد العنزي، ويضم الوفد أكثر من 20 مشاركاً من الفرقة الشعبية، إلى جانب ثمانية إداريين.

حضر حفل الافتتاح الرسمي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، فارس خلف المزروعي، ووكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي، وسفير الكويت لدى الدولة، جمال محمد الغنيم، وعدد من كبار الشخصيات.

وتتضمن الفعاليات برنامجاً متنوعاً يعكس ثراء المشهد الثقافي الكويتي، ويشمل معارض تشكيلية، وعروضاً فنية، وندوات فكرية، وعروضاً سينمائية، تُسلّط الضوء على العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين الشعبين الإماراتي والكويتي.

وأكّد مبارك الناخي أن اختيار الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025، يُعدّ اعترافاً مستحقاً بدورها التاريخي في تنمية المشهد الثقافي العربي، من خلال مؤسساتها الرائدة، ومثقفيها، وفنانيها، وإنتاجها المعرفي والإبداعي الثري الذي وصل إلى كل بيت عربي.

وأكّد جمال محمد الغنيم أن هذه الفعالية تجدد روح التواصل، وتُعمّق أواصر الأخوة الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، اللذين تربطهما علاقات تمتد جذورها إلى الماضي، ويشهد حاضرها شراكات متينة وتعاوناً مثمراً في شتى المجالات.

ولفت إلى أن المسيرة الثقافية في الكويت والإمارات تُجسّد ريادة البلدين في دعم الثقافة والفنون على الصعيدين الخليجي والعربي، «فالكويت أسست مبكراً حركة مسرحية وأدبية بارزة، فيما احتضنت الإمارات مشاريع كبرى للمعرفة والإبداع، وأصبحت اليوم وجهة عالمية للثقافة والفكر».

وقال سعيد العنزي إن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت أخوية متينة منذ القدم، وعززتها روابط القربة ووحدة اللغة والدين والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة، وأفاد بأن الاحتفال بالإرث الثقافي الكويتي في الإمارات يُشكّل احتفاء بقصة نجاح مشتركة في دعم الحركة الثقافية وتبادل الخبرات وإثراء المشهدين الفني والأدبي في البلدين.

