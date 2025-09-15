حور بنت سلطان القاسمي أول مدير فني لـ «ترينالي آيتشي» من خارج اليابان

انطلقت أمس فعاليات الدورة السادسة من «ترينالي آيتشي» في اليابان، التي تُقيّمها الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، تحت شعار «وقتٌ بين الرماد والورود»، وتستمر حتى 30 نوفمبر، وتتضمن برنامجاً متنوعاً من المعارض واللقاءات والورش الفنية.

وتأتي هذه الدورة من الترينالي - الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الفنية الدولية - لتشكل سابقة في اختيار الشيخة حور القاسمي كأول مدير فني للترينالي من خارج اليابان لتقدم منظوراً جديداً في برامجه العامة، وتعزيز حضور محافظة آيتشي ضمن المشهد الفني العالمي.

وحضر الافتتاح رئيس اللجنة المنظمة للترينالي، تاكيو أوباياشي، وحاكم محافظة آيتشي، هيديكي أومورا، إلى جانب وفد إماراتي ضم الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مديرة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي، مديرة مركز الشارقة للتصميم، وعدد من المسؤولين، وتحتضن الدورة أعمال مجموعة من الفنانين الإماراتيين، منهم عفراء الظاهري ومحمد كاظم وميثاء عبدالله.