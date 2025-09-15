«الفكر والمعرفة» يناقش جدلية الذكاء الاصطناعي  

عقد أعضاء مجلس شما محمد للفكر والمعرفة جلسة حوارية فكرية، تحت عنوان «من يكتب؟ ومن يقرأ؟ جدلية الذكاء الاصطناعي والعقل البشري».

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن الإبداع الإنساني سيبقى جوهر العملية الثقافية والفكرية، فيما يظل الذكاء الاصطناعي أداة مساندة ومكملة للتجربة الإنسانية.

وأشارت إلى أن العلاقة المثالية بين الذكاء الاصطناعي والعقل البشري يجب أن تقوم على التكامل، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في دعم العقل البشري من خلال مهام المساندة عبر خوارزمياته وسرعته الفائقة في البحث وجلب وتحليل وتصنيف المعارف المختلفة.