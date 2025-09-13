60 مبدعاً عربياً في ختام «الشارقة للسرد» بالقاهرة

اختتم ملتقى الشارقة للسرد أمس أعمال الدورة الحادية والعشرين التي استضافتها جمهورية مصر العربية على مدى يومين تحت عنوان «الرواية والذكاء الاصطناعي»، وشهدت مشاركة 60 من الروائيين والأكاديميين والنقّاد من مصر والوطن العربي.

وركز الملتقى، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المجال النقدي في السرد بكل أنواعه الإبداعية.

وأقيم حفل ختام الملتقى في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة بحضور رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله العويس، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة بمصر الدكتور أشرف العزازي، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة مدير الملتقى محمد إبراهيم القصير، وعدد كبير من النقاد والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال السرد. وقام العويس والقصير يرافقهما العزازي بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في الملتقى تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء الإبداعي بما يثري الساحة الثقافية العربية.

وأشاد مشاركون في الملتقى بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشارقة في دعم الثقافة العربية، مؤكدين أن مبادراتها المتنوعة تجعلها منارة للإبداع في العالم العربي، كما أن رعايتها للمبدعين وتعزيز المشهد الإبداعي يجعلانها نموذجاً يحتذى به.