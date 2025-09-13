«أبوظبي للغة العربية» ينظم ورشة عمل حول «الكتابة للطفل»

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية ورشة عمل متخصصة بعنوان «الكتابة للطفل»، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل، ضمن برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» الموجه للكُتّاب الإماراتيين.

وتهدف الورشة، التي تستمر 10 أسابيع، إلى تعريف المشاركين بتقنيات الكتابة الموجهة للطفل، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال. ويتضمن برنامج الورشة مدخلاً معمقاً إلى عالم الأدب الموجه للطفل، وعرضاً لأساسيات وفنيات الكتابة لكل فئة عمرية، والأفكار المناسبة لكل مرحلة، إلى جانب كيفية التخطيط للفكرة، وشرح عناصر القصة، وابتكار الشخصيات وبنائها، وتوظيف أساليب التشويق في سرد القصة.

وتتضمن الورشة أيضاً تطبيقات عملية، وتمارين كتابة ضمن مختبر إبداعي للتجربة والتطوير، يُقدم خلاله كلُّ مشارك فكرة قصة لتطويرها في كتاب بعد انتهاء الورشة.

وتُشرف على الورشة الكاتبة والروائية الإماراتية نادية النجّار، التي تمتلك في رصيدها الإبداعي أكثر من 11 إصداراً في أدب الطفل، وحازت على جوائز عدة، وأُدرجت ضمن قوائم جوائز مرموقة، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة العويس للإبداع، والجائزة العالمية للرواية العربية، ولائحة شرف المجلس الدولي لكتب اليافعين.

ويشترط للتسجيل أن يكون المشارك إماراتياً في عمر 18 عاماً أو أكثر، ويتمتع بمهارات السرد القصصي وفق معايير لجنة التحكيم المستقلة التي ستختار المشاركين، وسيتولى مركز أبوظبي للغة العربية نشر الأعمال النهائية بموجب عقود تضمن حقوق كل الأطراف.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 24 الجاري من خلال استمارة إلكترونية على موقع المركز.