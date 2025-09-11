100 شاب يتعلمون التراث في «بيت يكن» التاريخي

في «بيت يكن» المصري، وهو قصر مُرمّم يعود للقرن الـ١٩، ويقع في حي الدرب الأحمر التاريخي بالقاهرة، شارك شبان من المنطقة في ورش عمل عن الحرف التقليدية بهدف إحياء التراث الحِرفي للبلاد.

ويُعد برنامج الورش الصيفية، الذي انطلق قبل ثلاث سنوات بالشراكة مع بيت جميل للفنون التراثية، استكمالاً لورش العمل التي يقدمها «بيت يكن» لسكان الدرب الأحمر منذ 10 سنوات.

واستضافت نسخة هذا العام نحو 100 مشارك من الحي، حصلوا على دروس مجانية في فن التطعيم على الخشب، والخط العربي، ونحت النحاس، وتقنيات تصميم أخرى توارثتها الأجيال.

وبالنسبة للعديد من الشبان الحاضرين، كانت هذه التجربة إبداعية وشخصية في آن معاً.